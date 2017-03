Donbassis sai surma järjekordne Kremli-meelsete sõjapealik

Luganski Kremli-meelsete sõjapealik Pastun. (Foto: Sotsiaalmeedia)

Meedias ja Kremli propagandaväljaannetes figureerinud tuntud palgasõduri langemisest teatas sotsiaalmeedias muuhulgas Ukraina okupeeritud territooriumide aseminister Heorhi Tuka, vahendas Unian.

Välikomandör Pastun tegutses peamiselt nn Luganski Rahvavabariigi piirkonnas ning 2014. aastal sai ta ka lahingus jalga haavata.

Mehe hukkumist kinnitasid sotsiaalmeedias ka Kremli-meelsete jõudude esindajad. Nende väitel langes Pastun lahingutegevuse käigus.

3. märtsil teatas meedia ka teise tuntud välikomandöri "likvideerimisest". Tegemist oli LNR-i "miilitsa" asejuhi Vitali Kisseljoviga, kelle hüüdnimeks oli Kommunist. Vene väljaande gazeta.ru andmetel süüdistasid LNR-i võimud Kisseljovi ja mitmeid teisi isikuid "riigipöördekatses", allikate väitel aga olevat Kisseljov lastud maha esimese "ülekuulamise" käigus.

Viimase aasta jooksul on hukkunud mitmeid Donbassi konflikti kõrghetkel meedias figureerinud Kremli-meelseid "komandöre". Näiteks veebruaris tapeti Donetskis pataljoni Somali komandör Mihhail Tolstõhh ehk Givi, eelmise aasta oktoobris tapeti samas linnas aga välikomandör Arsen Pavlov ehk Motorola. Donbassi võitlejate esialgsete juhtfiguuride salapäraseid surmajuhtumeid on olnud aga hulgaliselt ka varem.

Kui Kremli-meelsed jõud on komandöride tapmises süüdistanud peamiselt Ukraina eriteenistusi, siis Kiievi ja suurema osa vaatlejate hinnangul saavad komandörid üldjuhul surma hoopis omavaheliste arveteklaarimiste tagajärjel. Samuti on avaldatud arvamust, et osa surmajuhtumeid on Vene eriteenistuste "puhastusoperatsioonide" tagajärg ehk Moskva likvideerib käsuliini eiranud või liiga palju informatsiooni omavaid sõjapealikke.