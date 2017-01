Itaalia päästeametnikud aitasid lume alt välja kaheksa inimest, otsingud mägihotelli lähistel jätkuvad

Kõrge NATO kindral nõustus osaliselt tulevase USA presidendi Donald Trumpi hinnanguga, et allianss on "iganenud", kuid märkis samas, et iganemise on suures osas tinginud Euroopa liitlaste osalemine koos USA-ga välismissioonidel ja see on omakorda jätnud vahepeal unarusse NATO peamise ülesande - Euroopa kaitsmisse.