Itaalias jätkuvad lumelaviini alla jäänud inimeste otsingud, päästjad tuvastasid kaheksa pääsenu asukoha

Itaalia päästeametnikud lumelaviini alla jäänud Rigopiano hotelli juures. (Foto: Itaalia tsiviilkaitseamet/Reuters/Scanpix)

Itaalia päästeametnikud loodavad, et neil õnnestub mõni lumelaviini alla jäänud mägihotellis viibinud inimene elusana leida ning seetõttu jätkuvad otsingu- ja päästetööd täie hooga. Hetkeseisuga on endiselt teadmata kadunud umbes 20 inimest, kaheksa eluga pääsenud inimese asukoht aga õnnestus tuvastada ja osa neist on juba päästetud.

Kolmapäeva hilisõhtul jäi lumelaviini alla Abruzzo maakonnas Farindola linna lähedal asuv suusahotell nimega Rigopiano. Seoses raskete ilmastikuoludega jõudsid esimesed päästjad sündmuskohale alles neljapäeva varahommikul, vahendas BBC.

Lumelaviin oli tõenäoliselt tingitud varem piirkonnas toimunud maavärinatega, millest tugevaim oli magnituudiga 5,7.

Kahel inimesel, kes viibisid laviini ajal hotellist väljas, õnnestus eluga pääseda. Ametlikult on teatatud kahe surnukeha leidmisest, kuid meedia teatel on leitud kokku neli surnukeha. Kadunuks jäänute seas on ka lapsi.

Päästjad kinnitasid varem, et kuigi nad pole küll kellegi pääsemisele viitavaid elumärke tuvastanud, on nad endiselt lootusrikkad ning jätkavad otsinguid.

Päästebrigaadi kõneisik Luca Cari teatas juba natuke aega hiljem, et neil õnnestuski tuvastada kaheksa ellu jäänud inimese asukoht ning praegu kaevatakse inimesi lume alt välja.

"Nad on elus ja me räägime nendega," kinnitas Cari telefonis Reutersile.

Veel hiljem anti teada, et osa inimesi on juba päästetud, kuid teisi kaevatakse veel välja ning samal ajal nendega suheldakse. Pästetute seas on ka kaks last.

Kolmapäevased maavärinad tabasid piirkonda - peamiselt Marche, Abruzzo ja Lazio maakondi - mis pole veel taastunud suvistest, sadu inimelusid nõudnud maavärinatest. Viimastel päevadel tekitab piirkonnas palju muret rohke lumesadu, mis on mitmed asulad ülejäänud maailmast eraldanud. Samuti on elektrita kümneid tuhandeid majapidamisi.

Itaalia peaminister Paolo Gentiloni kutsus itaallasi üles ühtsusele ning nentis, et Itaaliat on tabanud pretsedenditu külmalaine ja maavärinate nuhtlus.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kinnitas, et ülejäänud Euroopa on valmis Itaaliat vajadusel aitama.