Agenda USA-s: maailmakuulus Hollywoodi märk langes uusaasta ööl vandaalide ohvriks

(Foto: AFP/Scanpix)

R2 Agenda saatejuhtide Eeva Esse ja Carola Madise sõnul oli, selleks ajaks kui nemad Griffithi parki jõudsid, "Hollyweed" sildist järele jäänud "Hollywoed". "Ma ei tea, kas silt oli ära võetud või tuule tõttu ära tulnud, kuid praegu on seal tavapärane Hollywoodi silt tagasi - e-tähed on o-tähtedeks tagasi muudetud ja selleks kulus vaid kaks tundi," kirjeldas Esse olukorda sündmuskohal.

Agendaga suhelnud kohalike sõnul on tegemist hea huumoriga ning neid taoline demonstratsioon ei häiri. "Üks inimene ajas mind üles ja ütles, et selline asi on tehtud. Alul arvasin, et tegemist on mingi võltsuudisega, kuid kohale jõudes nägin, et tegemist on päris asjaga," selgitas kohale tulnud kohalik.

Sündmust vaatama tulnute arvates on tore näha, et ühiskonnas on veel säilinud loovust.

Politsei on uurimist alustanud

USA meelelahtusportaali TMZ andmetel on Los Angelese politsei alustanud juhtumi uurimist vandalismiakti alusel. Politsei sõnul on saadud ka turvakaamera salvestus, mille abil on võimalik süüdlased tuvastada.

Märgi muutmiseks kasutati valget ja musta presenti, mis praeguseks on vaatamisväärsuselt eemaldatud.

Möödnud aasta novembris toimus California osariigis referendum, mille tulemusena võeti vastu ettepanek 64, mille kohaselt muutub kanepi müümine ja ostmine alates 2018. aastast osariigis legaalseks.

Hollywoodi märk on varemgi kanepi legaliseerimist pooldavate aktivistide ohvriks langenud. 1976. aastal, mil California osariik leevendas kanepiga seotud karistusi, muudeti Hollywoodi märk samuti Hollyweedi märgiks.