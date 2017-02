Putinit tapjaks nimetanud Fox Newsi ajakirjanik ei kavatse vabandust paluda

Vladimir Putin (Foto: Reuters/Scanpix)

Pühapäeval usutles O'Reilly president Donald Trumpi ja nimetas seal muu hulgas Putinit tapjaks. Vene presidendi pressisekretär Dmitri Peskov ütles seepeale, et reporteri sõnad olid solvavad ning Kreml soovib, et Fox News Putinilt vabandust paluks.

Uudisteankur naeris Kremli nõudmise välja.

"Ilmselt nõuab Putini administratsioon Moskvas, et mina, teie alandlik korrespondent, paluksin vabandust oma sõnade eest, et Vlad on tapja. Nii et ma tegelen selle vabandusega, kuid see võtab veidi aega," sõnas O'Reilly. "Te võiksite seda minu käest uuesti küsida umbes... 2023. aastal".

Ühtlasi soovitas O'Reilly Putini vägivallategudega lähemalt tutvumiseks lugeda Washington Timesi reproteri Bill Gertzi raamatut "iWar".