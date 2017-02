Austria kohus lubas ärimees Firtaši USA-le välja anda, ärimees peeti kinni

Ukraina ärimees Dmitri Firtaš 21. veebruaril Viini kohtus. (Foto: Reuters/Scanpix)

Viini kohus tühistas sellega ka varasema Austria kohtuotsuse, millega lükati USA väljaandmistaotlus tagasi põhjendusega, et see olevat poliitiliselt motiveeritud, vahendasid Reuters ja Unian.

Kohtunik rõhutas, et teisipäevane otsus ei tähenda, justkui oleks Firtaš talle süüks pandud tegudes süüdi, vaid otsus tähendab lihtsalt seda, et tema süü asjus langetab otsuse teise riigi kohtuvõim.

Samas ei ole hetkel veel selge, kas Firtaši advokaatidel õnnestub väljaandmist erinevate kaebuste alusel jätkuvalt edasi lükata. Lõpliku otsuse peab selles küsimuses tegema Austria justiitsminister.

USA nõuab Firtaši väljaandmist, sest süüdistab teda korruptsioonis. Oligarh on seetõttu olnud USA võimuesindajate huviorbiidis juba alates 2006. aastast.

USA võimude süüdistuse kohaselt on Firtaš maksnud Indias 18,5 miljardit dollarit altkäemaksu, et saada titaani kaevandamise luba. Oligarhi ohustab 50 aastat vanglat ja varade konfiskeerimine.

Firtaš vahistati Austrias USA nõudel 2015. aasta kevadel, kuid ta vabastati suure kautsjoni vastu. Pärast seda keeldus ta Austriast lahkumast.

Firtaši on seostatud erinevate Ukraina poliitiliste juhtidega - nii Leonid Kutšma, Viktor Janukovitši kui ka Viktor Juštšenkoga. Firtaši RosUkrEnergo tõusis riigi monopoolseks gaasivahendajaks ajal, mil valitsusjuhiks oli Janukovitš.

Peaminister Julia Tõmošenkol õnnestus RosUkrEnergo ajutiselt vahendajarollist tõrjuda, kuid tema poolt sõlmitud kokkulepete kohaselt pidi Ukraina ostma Venemaalt gaasi väga kõrge hinna eest.

Firtaš toetas Regioonide Parteid 2006. aasta valimisel. Teda on peetud Viktor Janukovitši presidendivalimiste kampaania oluliseks rahastajaks 2009. aastal.

Ukraina siseminister Arsen Avakõv on varem kinnitanud, et Kiievil ei ole Firtaši Austrias kinni pidamisega mingit seost. Samas on Ukraina võimud temast samuti huvitatud ning kodumaale naasmise korral ähvardaks teda vahi alla võtmine.

Eelmise aasta novembris esitasid Austriale väljaandmistaotluse ka Hispaania võimud, kes kahtlustavad Firtaši rahapesus.

Mõni minut pärast seda, kui USA-le väljaandmist puudutav otsus teisipäeval kohtusaalis ette loeti, teatas Austria prokuratuuri pressiesindaja, et Firtaš on kinni peetud ja et seda tehti just Hispaaniaga seotud Euroopa vahistamismääruse alusel.