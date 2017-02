Kanada peaminister Euroopa Parlamendis: parim on alles ees

Kanada peaminister Justin Trudeau europarlamendis 16. veebruaril. (Foto: AFP/Scanpix)

“Kanada teab, et Euroopa hääl globaalsel areenil ei ole ainult eelistatav, see on hädavajalik,” ütles Trudeau oma kõnes saadikutele Strasbourg'is.

”Euroopa Liit on tõeliselt tähelepanuväärne saavutus, pretsedenditu rahumeelse koostöö mudel,” sõnas peaminister Trudeau. ”Tugev Euroopa Liit on kasuks kogu maailmale.”

Oma kõnes tõi Trudeau välja Euroopa Parlamendilt kolmapäeval heakskiidu saanud EL-i ja Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga (CETA) kaasnevat kasu.

”Oleme üheskoos midagi tähtsat saavutanud. Eriti praegusel hetkel teie ja meie kontinendi jaoks. Nüüd peame selle tööle panema, nii teie kui meie kodanike jaoks (…) Parim on alles ees”.

Samuti märkis Trudeau, et ta ei mängi "topeltmängu", kui üritab korraga läbi saada nii vabakaubandust pooldava EL-i kui ka protektsionistlikuks peetud USA presidendi Donald Trumpiga, vahendas Politico.

"Vastupidi, minu sõnum esmaspäeval Washingtonis oli sama, mis siin Strasbourg'is," rõhutas ta. "See seisneb selles, et meie kui valitsused peame tegema tööd, et luua võimalusi keskklassi jaoks."

Trudeau sõnul peavad valitsused näitama, et nad suudavad astuda konkreetseid samme töökohtade loomiseks, ja demonstreerima, et nad suudavad saavutada kokkuleppeid, kus kõik on võitjateks. Kõike seda tuleb Kanada peaministri sõnul teha teisi austaval ja vastutustundlikul viisil.