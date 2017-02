USA kaitseminister kinnitas visiidil tugevat liitlassuhet Lõuna-Koreaga

USA kaitseminister James Mattis (vasakul) koos Lõuna-Korea presidendi Hwang Kyo-ahniga neljapäeval Soulis. (Foto: Reuters/Scanpix)

President Donald Trump on süüdistanud Lõuna-Koread ja Jaapanit, et need ei maksa USA vägede toetuse eest piisavalt. Mattise käik Lõuna-Koreasse on aga esimene Trumpi administratsiooni kõrge esindaja ametlik välisvisiit, vahendas BBC.

Pärast maandumist Osani sõjaväebaasis külastas Mattis USA Korea vägede peakortorit pealinnas Soulis, kus komandör Vincent Brooks andis talle ülevaate Korea poolsaare julgeolekuolukorrast.

Mattis viibib Lõuna-Koreas kuni reedeni ja kohtub muu hulgas ka oma Korea kolleegi Han Min-kooga.

Pentagoni teatel rõhutab USA selle visiidiga oma pühendumist liitlassuhetele Jaapani ja Lõuna-Koreag ning soovi julgeolekukoostööd edaspidi veelgi süvendada.

Ajakirjanikele rääkis Mattis, et arutab visiidil USA õhutõrjesüsteemi paigutamist Lõuna-Koreasse ning käsitlemisele tuleb ka Põhja-Korea tuumaprogramm.