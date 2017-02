Trump nimetas kohtuid poliitilisteks

USA president Donald Trump. (Foto: Joshua Roberts/Reuters/Scanpix)

Trump ütles Washingtonis politseijuhtide kogunemisel, et tal on õigus enda välja antud korraldus jõustada, vahendas BBC.

USA apellatsioonikohus arutas teisipäeval president Donald Trumpi reisikeelu peatamist ning kuulas mõlema poole argumente. Trumpi määrus peatab ajutiselt USA põgenikeprogrammi ja keelustab seitsme moslemiriigi kodanikele sissesõidu USA-sse. Föderaalkohtud on selle kehtivuse peatanud.

Oma pöördumises politseijuhtidele ütles Trump, et ei soovi iial nimetada kohtuid erapoolikuteks.

"Seega ma ei nimeta neid erapoolikuteks. Kohtud paistavad olevat väga poliitilised ja meie õigussüsteemile oleks suurepärane, kui nad suudaksid lugeda avaldust ja teha, mis õige. Ja see on seotud meie riigi julgeolekuga, mis on väga tähtis," rääkis ta.

Trump ütles ka, et Bostoni föderaalkohtunik, kes toetas tema poliitikat, on väga austatud ja "täiuslik" jurist.

President nimetas oma immigratsioonikeeldu ka "relvaks".

"Me peame andma teile relvad, mida vajate," ütles ta politseijuhtidele. "Ja see on relv, mida te vajate. Nad püüavad seda teilt ära võtta, võib-olla poliitika või poliitiliste vaadete pärast," lisas ta.

President Donald Trump allkirjastas kaks nädalat tagasi määruse, mille järgi ei tohi seitsme peamiselt islamiusulise riigi kodanikud ajutiselt USAsse siseneda. Reisikeelu peatas möödunud nädalal föderaalkohtunik James Robart, kes rahuldas Washingtoni ja Minnesota osariigi kaebuse.

Reisikeelu peatamist on avalikult toetanud ka umbes sada ettevõtet, nende seas näiteks Google, Apple ja Facebook.