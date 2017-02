Iraagi väed sisenesid ISIS-e kontrolli all olevasse Mosuli lääneossa

(Foto: Zohra Bensemra/Reuters/Scanpix)

Neljapäeval võtsid valitsusväed ISIS-elt tagasi linna lennujaama, vahendas BBC.

Põllumaade asemel peetakse nüüd lahinguid tihedalt asustatud linnas, kus see on arvatavalt palju keerulisem.

Enne maavägede rünnakut andsid Iraagi sõjalennukid juba tugevaid õhulööke ISIS-e tugipunktidele Lääne-Mosulis. "See on see, kus tõeline lahing algab," ütles operatsiooni juhtiv kolonel BBC-le.

Mosuli lääneosas jagati kohalikele elanikele lendlehti, mis hoiatavad rünnaku eest.

ISIS on surutud Mosuli lääneossa alates jaanuarist, mil valitsusväed tõrjusid nad linna idaosast välja.

ÜRO on väljendanud muret Mosulis lõksus olevate tsiviilelanike pärast. Organisatsioon Save the Children usub, et linnas on lõksus ligi 800 000 inimest.

Samal ajal teatas Iraagi peaminister Haider al-Abadi, et riigi õhujõud on viinud läbi esimesed õhurünnakud ISIS-e vastu naaberriigis Süürias.