Rootsis tekitab Trumpi väide "juhtumi" kohta hämmingut, saatkond palus Washingtonilt selgitusi

"Kui te vaatate seda, mis juhtus eelmisel õhtul Rootsis - Rootsis! Kes seda usuks? Rootsis! Nad võtsid vastu suure arvu inimesi. Nad on silmitsi probleemidega, mida nad ei pidanud kunagi võimalikuks," ütles Trump laupäeva õhtul toetajatele kampaania stiilis üritusel Floridas.

Trump mainis enne Rootsi-teemalisi märkusi ilmselt terrorirünnakutele viidates Saksamaal, Pariisis, Brüsselis ja Nice´is toimunut.

Samas ei juhtunud reede õhtul Rootsi midagi ebatavalist ning Rootsi valitsus, poliitikud ning ühiskond laiemalt on Ühendriikide riigipea märkustest hämmingus.

Rootsi valitsuse pressiesindaja Catarina Axelsson ütles, et valitsus ei ole teadlik "terrorismiga seotud suurtest vahejuhtumitest".

Kaitsepolitsei Säpo teatas, et tal pole põhjust terroriohu taset muuta. "Pole juhtunud midagi, mis sunniks meid seda taset tõstma," ütles Säpo pressiesindaja Karl Melin.

"Meie saatkond Washingtonis on võtnud ühendust USA välisministeeriumiga selgituse saamiseks. Loomulikult me tunneme huvi, millele ta viitas," rõhutas pressiesindaja Axelsson.

Trumpi väide tekitas Rootsi sotsiaalmeedias tormi

"Rootsi? Terrorirünnak? Mida on ta küll suitsetanud? Õhus on rohkelt küsimusi," säutsus Twitteris Rootsi ekspeaminister Carl Bildt.

