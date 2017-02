Kirovi kohus mõistis opositsiooniliider Navalnõi taas süüdi

Aleksei Navalnõi 2016. aasta novembris Kirovi kohtusaalis. (Foto: TASS/Scanpix)

Kolmapäeval teeb kohus teatavaks ka karistuse. Prokuratuur on nõudnud Navalnõile viis ja Ofitserovile neli aastat vabadusekaotust tingimisi, vahendasid TASS, Lenta, Raadio Vaba Euroopa jt.

Navalnõi ise hoiatas juba varem, et kohus sellise otsuse langetab ning et see on osa Vene võimude kavast takistada tema kandideerimist presidendivalimistel 2018. aasta märtsis. Tema advokaat Olga Mihhailova nentis, et presidendi valimise seaduse kohaselt ei saa Navalnõi äsjase kohtuotsuse tõttu valimistel kandideerida. Samas on opositsiooniliider kinnitanud, et jätkab nii poliitilist tegevust kui ka riigipeaks pürgimist kohtuotsusest sõltumata. Kohtuotsus pole veel jõustunud.

2013. aasta juulis mõistis Kirovi Lenini rajooni kohus Navalnõi ja Ofitserovi süüdi Kirovlesi varade riisumises ja karistas Navalnõid viieaastase ja Ofitserovit nelja-aastase reaalse vangistusega, mis järgmises kohtuastmes muudeti tingimisi vangistusteks.

Navalnõid ja Ofitserovit süüdistati 16 miljoni rubla väärtuses metsamaterjali varastamises puidufirmast Kirovles. Uurijate väitel korraldas varguse Navalnõi ning Ofitserov oli tema kaasosaline. Sel ajal töötas Navalnõi Kirovi oblasti kuberneri Nikita Belõhhi nõunikuna.

Navalnõi on alati rõhutanud, et süüdistused tema vastu on poliitiliselt motiveeritud.

Kohtotsus kaevati edasi ning 2016. aasta novembris saatis Venemaa ülemkohus puiduettevõtte Kirovles varade riiumise kriminaalasja esimese astme kohtule uueks arutamiseks.

Ülemkohus viitas oma otsuses Euroopa inimõiguste kohtu otsusele, milles leiti, et Navalnõi ja tema kaaskohtualuse Pjotr Ofitserovi süüasja menetlemisel ei tagatud neile õiglast kohtupidamist.

Navalnõi sõnul tegi ülemkohus sellise otsuse mitte Euroopa inimõiguste kohtu lahendit järgides, vaid eesmärgiga takistada tema poliitilist tegevust ja sundida teda taas kulutama oma aega kohtusõitudeks Moskvast 800 kilomeetri kaugusel olevasse Kirovisse.

Käesolevaks kohtuistungiks toodi nii Navalnõi kui ka Ofitserov 1. veebruaril Kirovisse sunniviisiliselt hoolimata sellest, et Navalnõi oli juba ostnud lennupileti Kirovisse.