USA ametnike sõnul on Venemaa võtnud salaja kasutusse tiibraketi

(Foto: Stanislav Krasilnikov/ITAR-TASS/Scanpix)

USA valitsuse allikate teatel on Venemaa salaja võtnud kasutusse maismaa tiibraketi vaatamata USA ametnike kaebustele, et see rikub relvastuskontrollilepet, millega lõpetati külm sõda.

The New York Times kirjutab, et kõnealune tiibrakett on sama, mida Venemaa Barack Obama administratsiooni teatel 2014. aastal katsetas. Valitsuse teatel rikkus see testimine 1987. aastal sõlmitud lepet, mis keelustab USA ja Venemaa maismaalt startivad keskmaaraketid.

Obama administratsioon püüdis veenda Venemaad rikkumist parandama, kuni rakett on veel katsetuse faasis. Selle asemel on Venemaa liikunud süsteemiga edasi, võttes kasutusse täielikult toimiva üksuse.

USA valitsuse ametnike teatel on Venemaal nüüd kaks keelatud tiibraketi pataljoni. Üks neist asub jätkuvalt Venemaa kaguosas Kapustin Jari raketikatsetuse paigas. Teine viidi USA ametnike sõnul detsembris mujal asuvasse baasi.

Täpsemat infot anonüümseks jääda soovinud ametnikud ei avaldanud.

Ameerika ametnikud on nimetanud tiibraketti SSC-X-8-ks, kuid praegustes luureraportites on "X" nimest eemaldatud, mis viitab sellele, et USA luureametnike hinnangul on rakett kasutusvalmis ning mitte arendamisjärgus olev süsteem.

Pentagon on varem väljendanud suurt muret Venemaa raketiprogrammi üle. USA on otsinud võimalusi, kuidas sellele vastata, paigutades Euroopasse täiendavaid raketikaitsesüsteeme või arendades välja õhu või mere kaudu kasutatavaid tiibrakette.