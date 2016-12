Videod: Venemaa presidendi suur pressikonverents

Venemaa president Vladimir Putin suurel pressikonverentsil 23. detsembril. (Foto: TASS/Scanpix)

Pressikonverents algas Eesti aja järgi kell 11 ning kestis üle nelja tunni. Tegemist oli juba kaheteistkümnenda analoogse pressikonverentsiga.

Selle aasta pressikonverentsist võtis osa rohkem kui 1400 ajakirjanikku nii Venemaalt kui ka välisriikidest.

Täismahus video vene keeles:

Täismahus video inglise keeles:

Putin: Vene majandus on taastumas

Vene president Vladimir Putin ütles reedel aastalõpu pressikonverentsil, et riigi majandus on taastumas, vahendasid BNS, Reuters, Interfax jt.

Putini sõnul jääb majanduslangus sel aastal 0,6-0,7 protsendi piiresse, lisades, et peab seda heaks tulemuseks võrreldes 2015. aasta 3,7-protsendise langusega.

Venemaad on tabanud peamiselt nafta hinna languse, kuid ka lääneriikide sanktsioonide tõttu tõsine majanduskriis.

Putin ütles, et mõned majandussektorid näitasid tänavu juba kasvu, mis tähendab, et Venemaa majandus on hakanud toibuma.

Kehvadest majandusnäitajatest hoolimata tõusis Vene keskpanga valuutareserv sel aastal 368 miljardilt dollarilt 385 miljardini.

Putin rõhutas, et Venemaal ei ole plaanis end ülemaailmsest majandusest isoleerida, vaid venemaa peaks olema selle osa.

Erakorralised valimised on võimalikud, kuid ebaotstarbekad

Putini sõnul on ennetähtaegsed presidendivalimised võimalikud, kuid ebaotstarbekad, ütles president Vladimir Putin.

"See on võimalik, kuid ei ole otstarbekas," ütles president.

Nõnda vastas riigipea ühe välisajakirjaniku küsimusele, kas ta peab võimalikuks tuleval aastal ennetähtaegseid presidendivalimisi.

Vene presidendivalimised toimuvad korraliselt 2018. aasta 11. septembril.

Putin ei näe Trumpi tuumakavatsustes midagi ebatavalist

USA presidendiks valitud Donald Trumpi avalduses USA tuumavõimekuse tugevdamise kohta ei ole midagi uut, märkis Putin.

"Puutuvalt USA presidendiks valitud Donald Trumpi, siis siin ei ole midagi uut. Ta rääkis valimiskampaania ajal vajadusest tugevdada USA tuumajõude ja relvajõude. Siin ei ole midagi ebatavalist," ütles Putin.

Trump ütles neljapäeval, et USA peab oluliselt tugevdama oma tuumavõimekust.

USA-l on hetkel umbes 7000 tuumalõhkepead. Venemaal on paarsada rohkem.

Trump tegi avalduse päev pärast kohtumist Pentagoni esindajatega, kaasa arvatud viitseadmiral James Syringiga, kes juhib raketitõrjeagentuuri. Arutelu keskendus erinevate relvaprogrammide kulude kärpimisele.

Pentagon tahab välja vahetada või moderniseerida kõik oma "tuumatriaadi" kolm osist - tuumarelva kandevõimega lennukid ja allveelaevad ning mandritevahelised raketid. Ekspertide hinnangul läheb see järgmise 30 aasta jooksul maksma triljon dollarit.

Eelarvekokkuhoid tuleb peamiselt kaitsekulutustelt

Venemaa vähendab lähiaastatel eelarvekulutusi ja enamik sellest tuleb kaitsesektori arvelt, sõnas president.

"Põhiline kokkuhoid eelarves tuleb riigikaitse realt," vastas Putin pressikonverentsil Interfaxi küsimusele.

Ta märkis, et tänavu kulutas Venemaa riigikaitsele 4,7 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). 2017 on see näitaja juba 3,3 protsenti, ja 2019 langeb 2,8 protsendile, lisas ta.

"Me siseneme sellesse nišši mitme aasta vältel ja säilitame selle," märkis president.

"See ei kajastu meie kaitsevõime tugevdamise kavades, sest viis eelnevat aastat suunasime sinna piisavalt palju vahendeid ... Tänavu kustutasime võlad relvaettevõtetele, mis andis võimaluse säilitada näitajad, millest ma rääkisin," ütles Putin.

Putin: Venemaa ei õhuta võidurelvastumist takka

Venemaa ei kavatse õhutada takka võidurelvastumist ja kulutada sellele suurt raha, toonitas Putin.

"Kui keegi juba võidurelvastumist tagant kehutab, siis mitte meie ... Me ei lähe kunagi selle peale välja, et asudes võidurelvastuma, kulutaks selle peale üle jõu käivaid summasid," ütles ta.

President rõhutas, et Venemaa on viimastel aastatel oma kaitsevõime tugevdamiseks vajalikud asjad ära teinud.

"Meid rahuldab kõik, me viime oma kavad täielikult ellu," sõnas president.

Ta ütles ka, et Venemaa seirab USA taktikalise tuumarelva vahetamist Suurbritannias, Türgis ja Hollandis.

Putin: raketikilbi loomise tõhusus on kaheldav

Putin väljendas umbusku Venemaa jaoks raketikilbi loomise programmi tõhususes ja pidas otstarbekamaks tuumatriaadi programmi arendamist.

"Kui üks pooltest (USA) lahkus sellest (raketitõrje) lepingust ja ütles, et loob omale raketikilbi, siis peab vastaspool looma omale samasuguse kilbi, aga me kahtleme, kas seda on mõistlik teha, pean silmas selle programmi kahtlast tõhusust," ütles ta .

Selle küsimuse teiseks lahenduseks nimetas Putin tõhusate raketikilbi läbimise vahendite loomist ja tänapäevastamist.

"Mida me ka teeme. Ja teeme edukalt," sõnas ta. Tema sõnul suudab Venemaa läbistada USA raketikilbi.

"Oleme selles suunas kaugele jõudnud. Teeme seda tõhusalt, kuid lepete raames. Rõhutan, me ei riku midagi, sh START III lepingut," ütles president.

Tema sõnutsi peab Venemaa kandjate ja lõhkepeade arvu piiravatest lepingutest täielikult kinni.

"Alles hiljuti istusid USA vaatlejad meie tuumatehastes ja seirasid, kuidas tuumarakettide lõhkepäid toodetakse. Ega keegi seda unustanud ole? Ei? Ja selle asemel, et säilitada meie suhted sellistena, lahkus raketitõrjelepingust," lisas Putin.

Putin: Obama põhihäda on ebaõnnestumistes välismõjurite süüdistamine

Demokraatliku Partei ja võimuloleva USA administratsiooni püüded veeretada oma ebaõnnestumised Venemaa kaela annavad tunnistust nende süsteemsetest vigadest, arvas Putin.

"USA võimulolev administratsioon ja Demokraatlik Partei püüab kõik oma ebaõnnestumised kirjutada välismõjurite kraesse," lausus ta.

"Me teame, et Demokraatlik Partei kaotas mitte üksi presidendi-, vaid ka senati- ja kongressivalimised, kus vabariiklased said enamuse. Mis, kas see on samuti minu töö?" ütles Vene riigipea.

"Kõik see ei ole nii. Kõik see räägib, et võimul olevas administratsioonis on süsteemsed puudused," jätkas ta.

Putini arvates on USA eliidil ja rahval teatud lõhe kujutelmas, mis on hea ja mis on halb.

Lisaks märkis Vene president, et demokraadid peaksid õppima "väärikalt kaotama".

Putin leidis muuhulgas, et see pole tähtis, kes häkkis Demokraatliku partei serverisse, vaid oluline on see, mis avalikkuse ette jõudnud dokumentidest välja tuli - ehk asjaolu, et USA-s manipuleeritakse avaliku arvamusega.

Trumpi endaga soovib Putin seada sisse konstruktiivsed suhted.

Putin: tuleb alustada Süüria relvarahuläbirääkimisi

Süüria olukorra lahendamise järgmiseks sammuks peab olema kogu riiki hõlmava relvarahuleppe sõlmimine ja alustada seejärel poliitilisi läbirääkimisi, mis võiksid toimuda Astanas, selgitas Putin.

"Järgmine samm, arvan, peab olema kogu Süüriat hõlmav relvarahu ja pärast seda tuleb koheselt alustada tegelikke poliitilisi lepitusläbirääkimisi," ütles ta Moskvas pressikonverentsil.

Ta ütles, et "pakkusime erapooletu paigana Astanat, Türgi ja Iraani president nõustusid, president Assad nõustus".

"President Nazarbajev oli lahkesti valmis meile seda väljakut pakkuma, luua tingimused tööks. Loodan väga sellele, et meil õnnestub ajada see õigetele rööbastele," rõhutas Putin.

Putin: Süüria asjus tuleb arvestada ka USA huvidega

Putin märkis Süüria olukorra lahendamisel Vene-Türgi-Iraani formaadi tõhusust, kuid rõhutas vajadust arvestada USA huvidega selles piirkonnas.

"Tegelikkus, elu on näidanud, et see formaat on vajalik, ja loomulikult me arendame seda edasi," ütles Putin iga-aastasel pressikonverentsil.

"Ma ei unustaks ka piirkonna muude riikide huvisid - need on nii Jordaania, Saudi Araabia, kui kindlasti Egiptus. Kuid arusaadavalt oleks sedalaadi küsimusi väär lahendada ilma taolise üleilmse mängijata nagu USA," rõhutas Vene president.

"Seepärast oleme valmis töötama kõigiga."

Putin: EL peaks andma ukrainlastele lisaks viisavabadusele ka tööloa

Putin avaldas pressikonverentsil toetust Ukraina ja Euroopa liidu viisavabadusele, kuid ütles, et ühendus peaks andma ukrainlastele ka tööload.

"Ma toetan seda kõigest südamest. Seda enam et minu arvates on viisarežiim Euroopas külma sõja anakronism ja sellest tuleks võimalikult ruttu vabaneda," lausus Putin.

"Kui Ukrainale, Ukraina kodanikele antakse Euroopas viisavabadus, on see minu arvates samm õiges suunas."

Normandia formaat on ebatõhus, kuid sellest ei saa loobuda

Normandia formaat, kuhu kuuluvad Venemaa, Ukraina, Saksamaa ja Prantsusmaa, ei võimalda esialgu lahendada Donbassi kriisi, töötab aeglaselt, kuid selle mehhanismi kaotamine oleks kahjulik, ütles Putin veel Ukraina teemal.

"Normandia formaadist ei paista tõepoolest seda ülitõhusust, jääb vaid kahetseda, et see nii aeglane on, kuid muud ei ole," ütles Putin Moskvas reedel pressikonverentsil.

Ta märkis, et kogu tööd selles formaadis tuleb siiski jätkata.

"Kui me kaotame selle mehhanismi, käib olukord üsna kiiresti alla, ja seda ei tahaks," ütles Putin.

President avaldas arvamust, et Venemaa ja Ukraina suhted paranevad "varem või hiljem". Pärast seda, kui suhted paranevad aitab tema hinnangul majandussuhete intensiivistamisele kaasa ka praegu üle Kertši väina ehitatav sild.

Putin: Kaczynski lennuki õnnetust ei maksa kasutada pingete kütmise

Putin kutsus üles mitte kasutama Poola presidendi Lech Kaczynski lennukiga juhtunud õnnetust pingete õhutamiseks Poola ja Venemaa vahel ja teatas, et lennuki rusud jäävad kuni uurimise lõpuni Venemaale.

"Uurimiskomitee tegeleb uurimisega ja kuni see lõppenud ei ole, on neile need lennukijäänused vajalikud," märkis ta.

Putin rõhutas, et õnnetuse põhjused on teada.

"Kõik on selge. Milleks spekuleerida? Kohutav õnnetus, tegime selle uurimiseks kõik, ja ei maksa kasutada seda suhete pingestamiseks," lisas ta.

Vene riigipea märkis, et on lugenud isiklikult Poola lennuki pilootide jutuajamiste üleskirjutust, kus kabiinis viibiv kõrvaline isik nõudis maandumist vaatamata ebasoodsatele ilmaoludele.

Kaczynski lennuk Tu-154 purunes Smolenski põhjalennuväljal maandumise katsel 10. aprillil 2010. Selle pardal oli 96 inimest: 88 reisijat ja kaheksa meeskonnaliiget. Kõik hukkusid.

Putin: osalemise presidendivalimistel otsustan, kui aeg küps

Putin selgitas, et otsustab 2018. aasta valimistel riigipeaks tagasi kandideerimise, kui selleks saabub aeg.

"Vastus on standardne: kui aeg on küps, vaatan, mis sünnib riigis, maailmas ja lähtudes sellest, mida me saame teha, kuidas me tegutsema peame, langetatakse otsus minu osalemisest või mitteosalemisest järgmistel Venemaa presidendi valimistel," ütles ta.

Nii vastas riigipea küsimustele, miks ta peab tingimata 2018. aastal uuesti presidendiks saama, ja miks ta selleks mitte mingil juhul saada ei tohi.