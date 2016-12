Mikser: Iisraeli-resolutsioon ei aita rahukõnelusi ummikust välja

ÜRO Julgeolekunõukogu. (Foto: Manuel Elisas/AFP/Scanpix)

Mikser rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et resolutsioon on kindlasti oluline, kuid tõenäoliselt ei kavatse Iisrael selle sõnastust täita.

"Küllap see resolutsioon väljendab julgeolekunõukogu liikmesriikide kasvavat muret, sest Iisraeli jätkuv asundustegevus Palestiina aladel seab ohtu võimaluse, et üldse kunagi suudetakse ellu rakendada kahe riigi lahendust, millest seni kogu rahvusvaheline üldsus on lähtunud ja millest ametlikult pole lahti öelnud ka Iisraeli valitsus," sõnas ta.

Mikser lisas, et Iisraeli-Palestiina rahukõnelused on olnud ummikus juba pikemat aega, mistõttu ei saa värske resolutsioon mingit lisaummikut enam tekitada. "Kas see resolutsioon aitab ummikusse jooksnud kõnelused kännu tagant välja - arvestades Iisraeli valulist reaktsiooni, tundub ka see ebatõenäoline," nentis ta.

Välisministri sõnul eeldab kahe riigi lahendus kolme keerulise sõlmküsimuse lahendamist. Üks on Jeruusalemma küsimus, sest mõlemad konfliktipooled taotlevad sellele oma pealinna staatust. See on raskesti ühildatav, aga mitte võimatu, leidis Mikser.

"Teiseks põgenike tagasipöördumise küsimus. Valitseb üldine arusaam, et nõue, et kõik palestiinlastest põgenikud, kes on lahkunud tänase Iisraeli riigi aladelt, saaksid sinna tagasi pöörduda, ei ole realistlik ega võimalik, kui püsivat kahe riigi lahendust tahetakse saavutada. Ja kolmas küsimus on Iisraeli jätkuv asundustegevus," loetles ta.

Mikser märkis, et asundustegevus tükeldab teoreetiliselt palestiinlastele jäävat ala veelgi ja järelejääv territoorium ei võimalda luua toimivat Palestiina riiki ning põlistab seega potentsiaalselt väga plahvatusohtliku olukorra nähtamatusse tulevikku.

USA on otsuse saatkond Jeruusalemma viia sisuliselt juba langetanud

Peatselt USA presidendiks saava Donald Trumpi lubadus tunnustada Iisraeli pealinnana Jeruusalemma ning ka USA saatkond sinna viia ei vallanda välisministri sõnul mingit doominoefekti ja valdav osa maailma riikidest jätkab oma diplomaatilist esindatust Tel Avivist.

"Tegelikult on Ameerika Ühendriikides siseriiklikult otsus viia oma saatkond Jeruusalemma juba põhimõtteliselt langetatud," nentis Mikser. "Selle elluviimist on erinevad administratsioonid järk-järgult pidevalt edasi lükanud. Ameeriklastel on ka vajalik infrastruktuur Jeruusalemmas olemas. Nii et Donald Trumpil pole isegi vaja teha täiendavat otsust USA suursaatkonna ümberkolimise kohta, ta peab järjekordselt varasema otsuse tühistamise või edasilükkamise tegemata jätma ja kõik peaks toimuma automaatselt".

Eesti saatkond jääb tema kinnitusel edaspidigi Tel Avivi.

Püsiv lahendus saab Mikseri sõnul seal piirkonnas tulla ainult läbirääkimiste teel, kus mõlemad osapooled peavad olema konstruktiivsed ja teatud määral kompromissideks valmis. Aastate jooksul ei ole imevõtit, mis lahenduse tooks, leitud, kuid üritamist tuleb kindlasti jätkata, leiab ta.

"Lõppeesmärki mujale nihutada ei ole täna mõistlik. /.../ Seni pole paremat lahendust kui kahe riigi lahendus, mis peaks suutma teineteise kõrval rahus elada, keegi suutnud välja pakkuda," ütles minister.