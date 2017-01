Prantsuse võimud vahistasid Serbia orderi alusel Kosovo ekspeaministri

Kosovo ekspeaminister Ramush Haradinaj saabub pärast õigeksmõistmist 2012. aastal Prištinasse. (Foto: VALDRIN XHEMAJ / EPA)

Haradinaj, kelle üle on kaks korda kohut peetud ja õigeks mõistetud, on Kosovo iseseisvuse eest võidelnud endine paramilitaarsete vägede juht. Ta võeti vahi alla pärast saabumist Prištinast Basel-Mulhouse-Freiburgi lennujaama, mis asub Prantsusmaal Šveitsi ja Saksamaa piiri lähedal.

Prantsuse kohtuvõimud uurivad nüüd Serbia taotlust, ütlesid võimud.

Kosovo justiitsminister Dhurata Hoxha kinnitas Prištinas, et 48-aastane Haradinaj on kinni peetud. "Me astume kõik vajalikud sammud tagamaks, et Haradinaj vabastatakse niipea kui võimalik," sõnas ta.

Haradinaj oli aastatel 1998-1999 Kosovo konflikti ajal Kosovo Vabastusarmee (KLA) komandör. Ta sai 2004. aastal peaministriks, kuid astus kolm kuud hiljem tagasi, et astuda rahvusvahelise tribunali ette süüdistatuna 37 sõjakuriteos. Ta mõisteti 2008. aastal õigeks ning uuesti 2012. aastal, kui tema üle taas kohut mõisteti.

Serbia tahab uut kohtuprotsessi ja andis välja rahvusvahelise vahistamisorderi, mis viis Haradinaj lühiajalisele kinnipidamisele Sloveenias 2015. aasta juunis.

Serbia väidab, et Haradinaj üksus, niinimetatud Mustad Kotkad, piinas ja tappis kümneid serblastest tsiviilisikuid, kelle surnukehad leiti Radonjici järve lähedalt Decani piirkonnas.