Kaitseminister: Saksamaa tõstab kaitsekulutusi järk-järgult

Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen kohtus Eestis viibivate Saksa sõdurite ja õhuväelastega. Tema sõnul peab Saksamaa järk-järgult tõstma oma kaitsekulutusi, sest seda tingivad selle aastatuhande muutunud julgeolekukliima ning fakt, et Saksa sõjavägi on olnud säästurežiimil.

Kui "Aktuaalne kaamera" Ursula von der Leyenilt küsis, mida tema arvab sisemajanduse kogutoodangust (SKT) kahe protsendi suunamisest kaitsekulutusteks, selgitas ta, et viimase veerandsajandi jooksul on Bundeswehr üle elanud suure säästurežiimi ja reformid, kuid käesoleva aastatuhandega on maailma julgeolek muutunud.

"Käesoleva aastatuhande alguses keskendusime välismissioonidele - Afganistan on märksõna. NATO pidi tunnistama alates 2014. aastast, kui Venemaa Euroopas vägivaldselt piire teise kohta lükkas ega austanud Ukraina iseseisvust, et riigi- ja kollektiivkaitse kui NATO teine tugisammas on sama tähtis," sõnas Leyen.

Nüüd on aeg Bundeswehris tekkinud tühikuid täita ja väge moderniseerida. Kaitseminister kinnitas, et Saksamaa on järgmise aastakümne keskpaigaks lubanud kaitsekulutusi kahe protsendini tõsta.

"Seda pole võimalik teha ühekorraga, see käib järk-järgult. Mul oli hea meel kuulda, et välisminister ütles eile selgelt välja, et eelmisel aastal tehtud investeeringud Saksa sõjaväele - 8 protsenti - oli õige tegu. Nii et Saksamaa astub samme õiges suunas ja seda tuleb jätkata," ütles ta.

Kaitseminister külastab lisaks Ämari lennubaasile neljapäeval ka Leedus Saksa sõdureid, kes moodustavad seal NATO kontingendi tuumiku ning jõudsid kohale veebruari alguses.