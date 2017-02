Mehhiko lükkas tagasi Trumpi väljasaatmispoliitika

Hiljuti USA-st välja saadetud mehhiklane. (Foto: Edgard Garrido/Reuters/Scanpix)

Uute reeglite alusel võidakse dokumentideta inimesed saata Mehhikosse isegi siis, kui nad ei ole mehhiklased, vahendas BBC.

Mehhiko välisminister Luis Videgaray ütles aga, et tema riik "ei saa heaks kiita ühepoolseid otsuseid, mille on üks valitsus teisele kehtestanud".

"Me ei kiida seda heaks, sest me ei pea seda tegema ja see ei ole Mehhiko huvides," ütles minister, lisades, et Mehhikol on kontroll oma piiri üle.

Videgaray sõnul on Mehhiko valmis pöörduma ÜRO poole, et mehhiklasde vabadusi ja õigusi kaitsta.

Mehhiko siseministeeriumi inimõiguste osakonna juht Roberto Campa ütles, et plaan saata Mehhikosse ka mittemehhiklased on vaenulik ja vastuvõetamatu.

USA välisminister Rex Tillerson ja sisejulgoelekuminister John Kelly saabusid Mehhikosse, et president Enrique Peña Nietoga uusi meetmeid arutada.

Ühendriigid kavatsevad märkimisväärselt tõhustada ebaseaduslike sisserändajate riigist väljasaatmist, teatasid teisipäeval Valge Maja ja USA sisejulgeolekuministeerium (DHS). Varem saadeti riigist esmajoones välja raskeid kuritegusid sooritanud migrandid, kuid nüüd laiendatakse seda kõikidele kuriteos kahtlustatavatele või kohtus süüdi mõistetud isikutele. Arvestatakse ka liiklusrikkumisi ja poevargusi.

Samas pole selge, kas USA-l on õigus sundida Mehhikot välismaalasi vastu võtma.

USA ja Mehhiko suhted pingestusid kui presidendiks saanud Donald Trump ütles, et Mehhiko peab maksma müüri eest, mille ta kavatseb ehitada USA lõunapiirile. Jaanuaris tühistas Peña Nieto Washingtonis toimuma pidanud kohtumise Trumpiga.

USA-s elab hinnanguliselt 11 miljonit dokumentideta immigranti, kellest paljud on pärit Mehhikost.