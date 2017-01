Koduvägivalla-eelnõu läbis Vene riigiduumas teise lugemise

Venemaa riigiduuma. (Foto: TASS/Scanpix)

Eelnõu jõudis teisele lugemisele tugevasti muudetud kujul, muutus ka selle pealkiri.

Koduvägivalla all mõistetakse tegevust, mis toob kaasa kehalise valu, kuid mitte lühiajalise tervisekahjustuse ja töövõime kao. Eelkõige peetakse silmas kriimustusi ja sinikaid, kerge tervisekahjustuse põhjustamine on endiselt kriminaalkuritegu.

Koduvägivald ei ole kriminaalkorras karistatav ainult esimesel korral ja seda karistatakse siis halduskorras. Selle kordumisel on tegemist kriminaalkuriteoga.

Praegu käsitletakse väljapool perekonda aset leidvat vägivalda haldusõigusrikkumisena, perekonnas aga kriminaalkuriteona. Sellised muudatused tegi riigiduuma mullu suvel.

Pärast eelnõu heakskiitmist esimesel lugemisel saatis Euroopa Nõukogu peasekretär Thorbjørn Jagland riigiduuma ja föderatsiooninõukogu juhtkonnale kirja, milles väljendas muret selle eelnõu pärast.

Riigiduuma esimees nimetas peasekretäri survet lubamatuks ja ütles et koduvägivalla eelnõu puhul lähtuti sotsioloogilistest küsitlustest, mis näitasid, et 60 protsenti pooldab pehmet suhtumist koduvägivalda, kui see ei too kaasa tervisekahjustust.

Eelnõu kolmas lugemine tuleb 27. jaanuaril. Kui eelnõu läbib ka selle, siis liigub dokument parlamendi ülemkotta ja sealt edasi presidendile.