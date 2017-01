Mehhikos sai koolitulistamises kolm inimest vigastada

Colegio Americano del Noreste kool. (Foto: Daniel Becerril/Reuters/Scanpix)

Õpilane avas tule Colegio Americano del Noreste koolis, vigastades õpetajat, üht õpilast ja ennast, vahendas BBC.

Väidetavalt on kannatanud raskes seisus. Nende rahvust ei ole avalikustatud.

Mehhikos on koolitulistamised väga haruldased.

Nuevo Leoni osariigi julgeoleku valdkonna pressiesindaja Aldo Fasci nimetas juhtunut pretsedendituks.

Fasci sõnul on videost näha, kuidas õpilane tulistab kõigepealt õpetajat ja üht õpilast. Enne, kui ta ennast tulistas, suunas ta relva teiste õpilaste poole.

"See on igal pool mujal toimuva tulemus. Lastel on ligipääs internetile. Sellist asja on juhtunud teistes riikides," ütles Fasci.

Tema sõnul ei ole selge, kuidas õpilane relva kooli sai viia. Fasci ütles, et varem oli Mehhikos süsteem, kus koolides kontrolliti õpilaste kotte, kuid see lõpetati vanemate kaebuste tõttu.