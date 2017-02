Leht: Trumpi telefonivestlus Austraalia peaministriga läks tuliseks

USA president Donald Trump pidas pühapäeval telefonikõne Austraalia peaministri Malcolm Turnbulliga ja nõustus täitma USA eelmise presidendi Barack Obama administratsiooni lubaduse põgenikud vastu võtta.

Washington Posti andmetel sarjas Trump lepet, nimetas seda "rumalaks" ja lõpetas kõne ootamatult toru hargile löömisega. Varasemal teatel kestis telefonivestlus 25 minutit.

Austraaliat peetakse Ühendriikide üheks lähedasemaks liitlaseks ning Austraalia kuulub viiest riigist koosneva nn Viie Silma hulka, millega USA jagab rutiinselt tundlikke luureandmeid. Oodati, et kõne möödub sõbralikus õhkkonnas, kuid Posti andmeil oli Trumpi hinnang suhetele Austraaliaga vastupidine.

Posti sõnul olevat Trump Turnbullile öelnud, et Austraalia peaministriga peetud telefonikõne oli "kaugelt kõige halvem" tol päeval peetud neljast telefonikõnest maailma liidritega.

Turnbull ütles neljapäeval Posti uudist kommenteerides: "Tänan teid huvi eest, kuid on parem, kui need vestlused on ausad, otsekohesed ja privaatsed ... Võin teile kinnitada, et (Austraalia-USA) suhe on väga tugev."

Posti andmed vestluse käigust on teravas vastuolus mõlema valitsuse esitatud avaldustest, mille nad pärast kõnet tegid.

Turnbull ütles esmaspäeval, et Trump nõustus vastu võtma teadmata arvu 1600 inimesest, keda praegu hoitakse Naurul ja Paapua Uus-Guineas. Kardeti, et USA president tühistab leppe pärast möödunud nädalal kehtestatud määrust, millega peatati põgenike saabumine Ühendriikidesse vähemalt 120 päevaks.

Pärast Posti uudist võttis Trump teemal Twitteris sõna ning asetas leppe täitmise küsimärgi alla. "Kas usute seda? Obama valitsus leppis kokku tuhandete illegaalide vastu võtmises Austraaliast. Miks? Ma kavatsen seda rumalat lepet uurida," kirjutas ta.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!