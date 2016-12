Berliini terroristi liikumiste kohta on vastukäivaid teateid, väidetavalt lasti ta Milanos maha

Berliini rünnaku kahtlustatava Anis Amri selfie. (Foto: Reuters/Scanpix)

Taani politsei teatel on riigi põhjaosas Aalborgis märgatud meest, kes vastab Berliini jõuluturu veokirünnaku kahtlustatava Anis Amri tundemärkidele. Natuke hiljem teatas Itaalia politseiga seotud allikas, et Amrile sarnanev mees hukkus reedel tulevahetuses Milano politseiga. Samas on Amri väidetava liikumise kohta nii Saksamaa kui teiste riikide võimuorganitele laekunud suurel hulgal vihjeid, mis ei saa mingil juhul samaaegselt tõele vastata.

Taani politsei andis oma Twitteri-kontol teada, et Aalborgi piirkonnas on käimas politseioperatsioon ning inimesed peaksid mainitud linnaosast eemale hoidma, vahendasid Yle ja Reuters.

Milano juhtumi kohta teatas Saksamaa prokuratuur kommentaariks, et nad on oma Itaalia kolleegidega juba kontakti võtnud.

Saksa meedia andmetel aga usuvad sealsed õiguskaitseorganid, et Amri viibib endiselt Berliinis.

Samuti on teada, et ta jäi politsei valvekaamera vaatevälja vahetult pärast esmaspäevast rünnakut.

Täpsemalt nägid korrakaitsjad teda Moabiti linnaosas asuva mošee juures, kuid kuna ta sellel hetkel polnud veel mingil moel tagaotsitav, siis teda kinni ei peetud. Kui neljapäeva hommikul mošees läbiotsimine korraldati, Amrit sealt igatahes ei leitud.

Ajaleht Tagesspiegeliga rääkinud allikad politseis kinnitasid, et nende hinnangul viibi kahtlustatav terrorist endiselt Berliinis ja üritab madalat profiili hoida. Alust selleks arvamuseks annab muuhulgas asjaolu, et tõenäoliselt on Amri haavatud.

Prokuratuur ja politsei pole neid väiteid hetkel veel ametlikult kommenteerinud.

Saksa föderaalprokuratuuri pressiesindaja teatas neljapäeva õhtul, et Berliini jõuluturule rahva hulka sõitnud veokist saadud kohtuekspertiisi tõendid viitavad, et kahtlusalune Anis Amri juhtis sõidukit.

Saksa julgeolekuteenistused on üha suurema surve all

Saksamaa julgeolekuteenistused on üha suurema surve all selgitamaks, miks tuneeslasest mees, keda oli juba kuid salaja jälgitud ning kelle puhul oli märgatud mitmeid seoseid islamiäärmuslastega, õnnestus väidetavalt ikkagi korraldada esmaspäeval Berliini jõuluturul 12 inimelu nõudnud veokirünnak.

24-aastase Tuneesia kodaniku Anis Amri kohta on välja antud Euroopa vahistamismäärus, lisaks on võimud pannud tema tabamiseni viiva informatsiooni eest välja 100 000 euro suuruse preemia.

Põgenema pääsenud kahtlustatava puhul on alust arvata, et ta on vägivaldne ja relvastatud ning meedia hinnangul ei saa ka välistada, et ta kavandab uusi terrorirünnakuid.

Mehe tabamise teeb keerulisemaks ka see, et väidetavalt on ta Euroopas viibimise jooksul kasutanud vähemalt kuut valenime ning esinenud kolme erineva riigi kodanikuna.

Peamine asjaolu, mille alusel võimud Amrit otsima hakkasid, on see, et tema varjupaigataotlust puudutavad dokumendid leiti rünnakuks kasutatud veoauto juhiistme alt.

Amri perekond kutsus üles teda alistuma. Abdelkader Amri sõnul on ta kindel, et vend on süütu, kuid "kui ei ole, siis see on pere jaoks suur häbi".

Rünnak sai alguse, kui esmaspäeva õhtul kella 21 paiku sõitis veoauto Berliinis Breitscheidplatzi jõuluturul viibinud inimeste pihta. Hukkus 12 ja sai viga ligi 50 inimest. Politsei hinnangul oli tegu terrorirünnakuga ning hiljem võttis selle eest vastutuse äärmusrühmitus ISIS.

Rünnakust on olemas ka videomaterjali, näiteks uudisteagentuur Reuters avaldas mööduva takso pardakaamera poolt filmitud video.