Ekspert: Palmyra purustused on kardetust väiksemad

Kahjustatud Triumfikaar Palmyras möödunud aasta aprillis. (Foto: Omar Sanadiki/Reuters/Scanpix)

Abdulkarim ütles Reutersile, et aasta alguses ilmunud fotode põhjal arvasid arheoloogid, et ISIS on purustanud linnas palju rohkem monumente. Pärast Palmyra tagasivallutamist tehtud videost on aga näha arvatust vähem kahjustusi.

Jaanuaris avaldatud fotod näitasid, et ISIS-e mässulised olid hävitanud osa linna ühe tähtsamast sümbolist Tetrapylonist ning iidse Rooma teatri fassaadi.

Esimesel Palmyra okupatsiooni ajal oli ISIS juba hävitanud teisi iidseid ehitisi.

Abdulkarim kinnitas, et esialgsete vaatluste kohaselt on varasemaga võrreldes uusi purustusi minimaalselt.

"Me arvasime, et olukord on palju hullem, et seal on olnud hävitustöö, et nad on viinud oma esimese okupatsiooni kuriteod lõpule," lisas ta.

Süüria valitsusväed ja selle liitlased ajasid Venemaa õhulöökide toel ISIS-e Palmyrast välja neljapäeval. Kaks kuud varem olid mässulised linna taas enda kontrolli alla saanud.