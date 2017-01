USA ministeeriumi peainspektor uurib FBI tegevust seoses Clintoni e-kirjadega

FBI direktor James Comey. (Foto: Tasos Katopodis/AFP/Scanpix)

Horowitzi sõnul uurib ta FBI ja justiitsministeeriumi "teatud tegevusi", vahendas BBC.

FBI direktor James Comey otsustas taasavada uurimise seoses Hillary Clintoni eraserveri kasutamisega 11 päeva enne valimispäeva. Clintonile ei esitatud süüdistust, kuid tema kampaaniameeskond ütles, et FBI teadaanne uurimise taasavamisest on peamine põhjus, miks Clinton valimistel Donald Trumpile kaotas.

Horowitzi teade ei maini Clintonit nimepidi, kuid viitab Comey tehtud avalikele teadannetele.

Horowitz selgitas, et ta vaatab tagasi 2016. aasta juulis peetud pressikonverentsile, kus Comey ütles, et ta ei soovita esitada Clintonile süüdistust. Vaatluse all on ka 28. oktoobril Kongressile saadetud kiri, milles Comey ütles, et Clintoniga seoses on rohkem e-kirju, mida uurida.

Peainspektori sõnul alustas ta uurimist, kuna avalikkuselt ja Kongressi liikmetelt on tulnud selleks arvukalt päringuid.

Hillary Clinton on selgitanud, et kasutas välisministrina kodust e-posti serverit, kuna see oli mugav, kuid on tunnistanud, et see oli viga.

Juulis ütles FBI, et Clinton ja tema töötajad olid väga hooletud salastatud materjalide käsitlemisel. Samas ei olnud FBI sõnul tõendeid sellest, et nad oleksid tahtlikult valesti käitunud.