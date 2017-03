Äärmusrühmituse ISIS võitlejad, arhiivifoto. (Foto: AFP/Scanpix)

Välisminister Rex Tillerson juhib kõnelusi, mis on seotud liitlaste võitlusega islamistide vastu Iraagi linnas Mosulis ja lähenemisega terroriorganisatsiooni Süüria "pealinnale" Raqqale.

Ametisse asudes andis USA president Donald Trump korralduse ümber vaadata sõjaline strateegia hävitada ISIS. Veebruaris anti talle üle salastatud raport.

Tillerson ja tema välisministritest kolleegid juhivad poliitilisi jõupingutusi, et valmistada ette pinnas Iraagi ja Süüria stabiliseerimiseks, pärast seda, kui rühmituse viimased kantsid vallutatakse.

"Välisminister Tillerson on kristallselgelt väljendanud, et ISIS-e alistamine on välisministeeriumi esimene prioriteet Lähis-Idas," ütles pressiesindaja kohuseid täitnud Mark Toner ajakirkanikele konverentskõne vormis.

"ISIS-e alistamine on algus protsessile, millega luua stabiilsust Süürias," ütles ta, lisades, et kohtumine on suurim, mille üleilmne koalitsioon on alates oma asutamisest pidanud.

Ministrid annavad edasi infot lahingutegevuse kohta, ent samas ka püüavad leida uusi ideid, kuidas võidelda rühmituse veebipõhise propaganda ja võitlejate värbamise vastu.

Ministrite kohtumise järel, 23. märtsil, kohtub uute plaanide väljatöötamiseks koalitsiooni töögrupp, kuhu kuuluvad ka armeeohvitserid.

Venemaa, kelle väed on Süürias kohapeal ning kes on väljendanud teha koostööd USA-ga võitluses ISIS-e vastu, ent ei ole Ühendriikide juhitava koalitsiooni liige, ei ole kohtumisel esindatud.