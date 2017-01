Itaalia politsei: Amri kasutas Berliinis ja Milanos sama tulirelva

Tuneeslane Anis Amri, keda peetakse Berliini veokirünnaku peamiseks kahtlusaluseks, kasutas Milanos toimunud ja tema jaoks saatuslikuks osutunud tulevahetuses sama relva, millega ta tappis varem Saksamaal poolakast veokijuhi Lukasz Urbani, kinnitasid Itaalia võimud kolmapäeval.

Itaalia politseist selgitati, et uurimise käigus on saanud kindlals, et Urbani tapmiseks ja Itaalia võimuesindaja pihta tulistamiseks kasutas Amri sama tulirelva.

Hetkel relvaga seotud uurimine siiski jätkub, sest Itaalia politsei tahab jõuda selgusele, kas sama püstolit on veel mõne kuriteo käigus kasutatud.

Saksa võimud uurivad teise kahtlusaluse osalust Berliini veokirünnakus

Saksa võimud võtsid vahi alla 26-aastase tuneeslase ja uurivad, kas ta oli seotud veokirünnakuga Berliini jõuluturul, mille tagajärjel sai surma 12 inimest, teatas föderaalprokuratuur.

Prokuratuuri pressiesindaja ütles ajakirjanikele, et politsei otsis teisipäeva õhtul läbi päev enne Berliini rünnakut kahtlusaluse Anis Amriga lõunatanud mehe korteri, vahendas Reuters.

"See kontaktisik on 26-aastane tuneeslane. Me uurime teda seoses võimaliku osalusega rünnakus," ütles pressiesindaja.

Temasõnul ei ole praegu piisavalt asitõendeid, et mehe vastu rünnakuga seoses süüdistust esitada.

Samas teatas Berliini prokuratuur eraldi pressiteates, et vahistas teisipäeva õhtul 26-aastase mehe sotsiaaltoetustega seotud pettuse tõttu.

Pressiesindaja märkis, et võimud uurivad haarangu käigus arestitud kommunikatsioonivahendeid. Korter, mis läbi otsiti, kuulub ühele teisele mehele, kes oli samuti olnud Amriga ühenduses.

Anis Amri sõitis veokiga Berliini jõuluturul rahva sekka 19. detsembril. Mees põgenes sündmuskohalt, kuid mõni päev hiljem lasi Itaalia politsei ta Milanos maha.