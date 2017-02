Trump lubas piirimüüri ehitust plaanitust varem

USA president Donald Trump kõnet pidamas. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Scanpix)

Trump lubas, et seab ameeriklased alati esikohale ning ehitab "suure, suure piirimüüri", vahendas BBC.

"Me ehitame müüri. Õigupoolest, see algab peagi. Ajakavast palju varem. See toimub ajakavast palju, palju varem," ütles Trump oma pöördumises.

Samuti lubas ta keskenduda "halbade inimeste riigist välja saatmisele".

Trump kuulutas uue poliitilise tegutsemise ajastu algust

USA president Donald Trump kuulutas reedel konservatiividele peetud kõnes uue poliitilise tegutsemise ajastu algust.

"Tühja jutu aeg on ümber. See on läbi. Nüüd on aeg tegudeks," ütles Trump Washingtoni lähistel CPAC aktivistidele.

Trump kordas retoorikat immigrantide, kuritegevuse ja meedia suhtes.

Ta lubas hoida "radikaalsed islamiterroristid meie riigist eemal", viidates taas Rootsile, Saksamaale ja Prantsusmaale kui kohtadele, kus migratsioon on toonud kaasa kuritegevuse suurenemise ja terroriaktid nagu Pariisis ja Nice'is.

USA president kritiseeris ka "võltsi" meediat.

"Need on rahva vaenlased, kuna neil ei ole allikaid. Nad mõtlevad need (allikad) välja, kui neid ei ole," sõnas ta.

Trump süüdistas FBI-d suutmatuses peatada lekkeid meediale

Reedel varem süüdistas Trump Föderaalset Juurdlusbürood (FBI-d) suutmatuses peatada lekkeid meediale, öeldes, et avaldatud informatsioon on salastatud ja sellel võib olla "laastav mõju" riigile.

Trump esitas süüdistuse reede hommikul Twitteri säutsuga. Tema postitus järgnes teadetele, et Valge Maja personalijuht Reince Priebus oli palunud FBI kõrget ametnikku lükata ümber meedia teated, et Trumpi kampaanianõunikud olid valimiste ajal korduvalt ühenduses Vene luureagentidega.

"FBI on täielikult suutmatu peatama riikliku julgeoleku "lekitajaid", kes on tunginud meie valitsusse juba pikka aega. Nad ei suuda leida lekitajaid isegi FBI-s endas," ütles Trump.

"Meediale on antud salastatud informatsiooni, millel võib olla laastav mõju USA-le," lisas ta.