ISIS-elt tagasi võetud Mosuli idaosas avati taas koolid

Lapsed Mosuli koolis. (Foto: Muhammad Hamed/Reuters/Scanpix)

ÜRO lastefond (Unicef) teatas, et pühapäeval avati piirkonnas 30 kooli, kus saavad 16 000 õpilast oma haridusteed jätkata, vahendas BBC.

Lähinädalatel on kavas avada veel 40 kooli, kui on üle kontrollitud, ega neis pole lõhkemata lahingumoona. Paljusid hooneid kasutati sõjalistel eesmärkidel või on need saanud lahingute tõttu tugevalt kahjustada.

ISIS kasutab koole selleks, et õpetada lastele oma äärmuslikku ideoloogiat. Poisid peavad neid järgima ranget õppekava, kust on välja jäetud joonistamine, ajalugu, filosoofia ja sotsiaalained, kuna ISIS peab neid "ateismi metoodikaks". Nad peavad selle asemel pähe õppima Koraani ja osalema "džihadisti väljaõppel", mis sisaldab relvade kasutamist ja võitluskunste.

Tüdrukuid, kellest enamik ei tohtinud Mosulis koolis käia, õpetati süüa tegema, koristama ja oma tulevasi abikaasasid toetama.

Unicef kinnitas, et abistab Iraagi võime koolide varustamisel ja avamisel ning hariduse taastamisel. 120 000 õpilase jaoks on Ida-Mosulis eraldatud koolitarbed ning Unicef koolitab õpetajaid ja tutvustab intensiivse õppe programme ning korraldab teavituskampaaniaid vägivalla vastu.

Haridust aidatakse saada ka 13 200 lapsel, kes elavad Mosulist väljaspool asuvates põgenikelaagrites.

Iraagi peaminister Haider al-Abadi on kuulutanud, et linna idaosa on nüüd täielikult ISIS-est vabastatud. Samas teatati teisipäeval Mosuli idapoolsetes linnaosades ägedatest lahingutest.

Valitsusväed alustasid Mosulis pealetungi ISIS-e vastu oktoobris. Tegemist on rühmituse viimase suurema linnalise tugipunktiga Iraagis. Siiski on ISIS-e kontrolli all mitu suurt linna ja suured alad Süürias.