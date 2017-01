Iisraeli sõjaväelane mõisteti palestiinlase tapmises süüdi

Iisraeli sõjaväelane, seersant Elor Azaria mõisteti süüdi palestiinlase tapmises. (Foto: Heidi Levine/SIPA/Scanpix)

Seersant Elor Azaria tulistas Abdul Fatah al-Sharifi pähe, kui viimane liikumatult tee peal lebas, vahendas BBC.

Juhtum leidis aset mullu märtsis okupeeritud Läänekaldal Hebronis, kui Sharif ja teine palestiinlane Ramzi Aziz al-Qasrawi pussitasid Iisraeli sõdurit ja haavasid teda. Seejärel avasid sõdurid nende pihta tule, haavates Sharifi ja tappes Qasrawi.

Üks palestiinlane filmis mitu minutit hiljem juhtunut ning selles videos on näha Sharifi elusana. Seejärel on aga näha, kuidas Azaria tulistab Sharifi mitme meetri kauguselt.

Video avaldas Iisraeli inimõiguste rühmitus B'Tselem.

Azaria sõnul arvas ta, et Sharifil võib olla pommivöö, kuid prokuröride sõnul tappis ta palestiinlase kättemaksuks.

Kohtunikud märkisid, et Azaria kompanii ja pataljoni komandörid tunnistasid, et mees ei maininud pommivöö kahtlust siis, kui nad teda kohe pärast tulistamist küsitlesid.

Samuti ütlesid kohtunikud, et pole alust kahelda teise sõjaväelase tunnistuse tõesuses, kelle sõnul ütles Azaria pärast tulistamist: "Nad pussitasid mu sõpra ja püüdsid teda tappa - ta väärib surma."

Azaria enda sõnul ei mäleta ta, et oleks midagi sellist öelnud.

BBC ajakirjaniku Yolande Knelli sõnul on kohtuprotsess olnud Iisraelis väga lõhestav. Azaria toetuseks on peetud meeleavaldusi ning osad kõrged poliitikud on samuti temale toetust avaldanud. Kõrged sõjaväeametnikud aga on öelnud, et Azaria tegu ei peegeldanud Iisraeli kaitsejõudude (IDF) väärtusi.

Tulistamine toimus rünnakutelaine ajal, mille korraldasid palestiinlased või Iisraeli araablased ja mille tagajärjel hukkus alates 2015. aasta septembrist vähemalt 42 inimest.