Ugandas nõudis paadiõnnetus 30 inimese elu

Paadil oli kokku 45 inimest, kellest 15 õnnestus päästa. Politsei hinnangul oli alus ülerahvastatud ning see põhjustaski õnnetuse, vahendas BBC.

9 people have died & 21 others missing after a boat they were traveling in capsized in Lake Albert, Daily Monitor reports #NBSUpdates pic.twitter.com/jPa4uZCl3S