Peaminister Viktor Orban. (Foto: AFP/Scanpix)

Orban rääkis Brüsselis, et Euroopal tasuks uue maailmakorraga kohandada, selle asemel, et selle olemasolu eitada, vahendas Politico.

"On selline ütlemine: kõik, mis eksisteerib, on võimalik," rääkis Orban ja lisas, et see on tema tähtsaim põhimõte poliitikas.

Ungari peaminister lisas, et Euroopas leidub palju neid, kes uut paradigmat, kus maailmal on mitu võimukeset, eitavad. Nende võimukeskustena tõi ta välja USA, Hiina ja Venemaa, kuid mitte Euroopa Liidu.

Orban kutsus ELi riigipäid üles tunnistama, et blokk seisab silmitsi mitme kriisiga - nõrk majanduskasv, rahvastiku vananemine, kehvad välispoliitilised valikud ning vähene valijate usaldus. Ta ennustas, et ELi tähtsus piirkondliku mõjujõuna tulevikus väheneb.

Allakäigu vältimiseks peaksid Euroopa liidrid Orbani arvates loobuma "utoopiast, mida kutsutakse riikideüleseks Euroopaks".

Kui Euroopa tahab taas konkurentsivõimeliseks saada, peab see loobuma föderalismi illusioonist. "Meid huvitab tugev Ungari ja tugev Euroopa," nentis Orban.