Süüria ISIS-e vastane koalitsioon: USA valitsus saatis soomukeid

Süüria Demokraatlike Jõudude võitlejad Raqqa lähistel. (Foto: Delil Souleiman/AFP/Scanpix)

Süürias äärmusrühmituse ISIS vastu võitlev koalitsioon teatas teisipäeval, et on saanud USA uuelt administratsioonilt soomukeid ning Washington kinnitas toetuse jätkumist.

"Ameerika soomukid on esmakordselt jõudnud Süüria Demokraatlike Jõudude kätte. See juhtus pärast uue USA administratsiooni võimuletulekut," ütles koalitsiooni kõneisik Talal Sello, lisades, et president Donald Trumpi administratsioon on lubanud "täiendavat toetust".

Soomukite tarnimist kinnitasid ka USA kaitseametnikud.

"Me toimetasime soomukid Süüria Araabia Koalitsioonile, kasutades olemasolevaid volitusi, et aidata meie partnerjõududel kaitsta end IS-i isevalmistatud lõhkekehade eest," ütles USA relvajõudude kõneisik kolonel John Dorrian AFP-le.

Kuigi sõjamasinad saadeti president Donald Trumpi administratsiooni ametiajal, andsid selleks võimaluse president Barack Obama ametiajal tehtud otsused.

"Otsuse langetasid sõjaväejuhid ja see oli töös juba mõnda aega," lisas Dorrian.