Sturgeon: Šotimaal peab olema võimalus iseseisvuda, kui meie Brexiti soove eiratakse

Nicola Sturgeon (Foto: Reuters/Scanpix)

Briti valitsuse plaan lahkuda Euroopa Liidust on "majanduslik katastroof" ja Šotimaal peab olema võimalus hääletada oma iseseisvuse üle, kui selle vaateid Brexiti suhtes eiratakse, ütles Šoti esimene minister Nicola Sturgeon.

Sturgeon, kes juhib Šoti iseseisvumist pooldavat valitsust, rääkis pärast seda, kui Briti peaminister Theresa May vihjas, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidu ühisturult ja kehtestab immigratsioonile piirangud ning püüab sõlmida õiglaseid kaubandusleppeid teiste riikidega, vahendas Reuters.

Sturgeon ütles, et šotlased, kes hääletasid juuni referendumil Euroopa Liidust lahkumise vastu, tahavad nüüd aina tõenäolisemalt iseseisvust.

Ta on esitanud Briti valitsusele hulga ettepanekuid Šotimaa seisukohtadega, sealhulgas võimaluse, et Šotimaa jääks EL-i ühisturule ise samal ajal Ühendkuningriigis olles.

Paljude hinnangul poleks see praktiline, kuid Šoti valitsus selgitab, et kuna Brexit on pretsedenditu, siis tuleks läheneda olukorrale loomingulisemalt.

Sturgeon ütles, et ta tahab tõendeid, et Šotimaa häält võetakse Brexiti kõnelustel arvesse.

"Ei saa lubada, et Ühendkuningriigi valitsus võtab meid Euroopa Liidust ja ühisturult ära, olenemata selle mõjust meie majandusele, töökohtadele, elustandardile ning avatud ja tolerantse riigi mainele, ilma, et Šotimaal oleks võimalus valida selle ja teistsuguse tuleviku vahel," rääkis Sturgeon.

"Oma tänase sõnavõtuga on peaminister muutnud selle valiku veel tõenäolisemaks," lisas ta.

Šoti konservatiivse partei juht Ruth Davidson ütles, et Sturgeon peaks iseseisvumise ähvardustega tagasi tõmbuma.

"Šoti Rahvusparteil peaks olema rohkem austust, et tunnistada, et mõnda nende enda nõudmist, sealhulgas töötajate õiguste kaitsmine, EL-i kodanike õiguste kaitsmine Suurbritannias ja piirideülene koostöö kuritegevusega võitlemisel, on Briti valitsuse poolt juba arvestatud," rääkis Davidson.

Šoti valitsus kohtub neljapäeval Briti valitsuse liikmetega Londonis, et arutada Brexiti teemasid.