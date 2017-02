Washington leevendas FSB-sanktsioonidega seotud piiranguid USA ettevõtetele

(Foto: Vladimir Davydov/Reuters/Scanpix)

Ministeerium selgitas otsuses, et võimaldab USA ettevõtetel teha FSB-ga piiratud tehinguid, mis on vajalikud heakskiidu saamiseks infotehnoloogia toodete Venemaale importimiseks, vahendas Reuters.

Rahandusministeerium annab sageli välja üldlitsentse, et aidata USA ettevõtetel tulla toime sanktsioonide tahtmatute tagajärgedega.

Valge Maja selgitas, et rahandusministeeriumi otsus on rutiinne ning ei tähenda Moskva-vastaste sanktsioonide tühistamist.

Pressiesindaja Sean Spicer ütles ajakirjanikele, et ministeeriumi teadaanne ei tähenda Venemaa-suunalise poliitika muutumist. "Minu arusaamist mööda on see tavapärane tegevus," ütles ta.

USA luureagentuurid süüdistasid FSB-d seotuses küberrünnakutega Demokraatliku Partei vastu 2016. aasta presidendivalimiste ajal.

Agentuurid ja küberjulgeoleku eksperdid jõudsid järeldusele, et FSB tungis esmalt 2015. aasta suvel sisse Demokraatliku Erakonna Rahvuskomitee arvutisüsteemi ning asus jälgima e-kirju ja vestlusi.

Nende sõnul oli FSB üks kahest Vene luureagentuurist, mis võis olla seotud Vene valitsuse laiemasse operatsiooni, et õõnestada demokraatide kandidaadi Hillary Clintoni tulemust ja aidata Donald Trumpil valimised võita.

President Obama kehtestas sellega seoses 29. detsembril sanktsioonid kahele Vene luureagentuurile ning andis korralduse saata riigist välja 35 väidetavat Vene spiooni. Samuti kehtestas ta sanktsioonid nelja Vene luureametniku ja kolme ettevõtte vastu, kes tema sõnul pakkusid küberoperatsioonile materiaalset tuge.

Trump on varem öelnud, et tahab paremaid suhteid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ning võib sanktsioonid tühistada.

Update: Sanctions relief is limited to $5,000 per year and is probably related to the need to pay for FSB import permits. pic.twitter.com/4PnbxSwDDw — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) February 2, 2017