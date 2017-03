ÜRO komisjon: Aleppo lahingutes sooritasid kõik osapooled sõjakuritegusid

Süüria valitsusvägede tank Aleppo lähistel. (Foto: AFP/Scanpix)

Isegi vaenupoolte kokkulepe tsiviilelanike evakueerimiseks Süüria suuruselt teisest linnast pärast viis kuud kestnud piiramist oli tsiviilelanikkonna sunniviisilise ümberpaigutamisena sõjakuritegu, märkis ÜRO Süüria uurimiskomisjon (COI).

COI dokumenteeris rikkumisi nagu keemiarünnakud ja tsiviilelanike hukkamine viis kuud kestnud Ida-Aleppo piiramise ajal. Ida-Aleppo oli üks opositsiooni tähtsamaid tugipunkte.

Alates 2016. aasta 21. juulist kuni 22. detsembrini, mil valitsusväed linna vallutasid, tegid Süüria õhujõud ja nende liitlased venelased Aleppole õhurünnakuid, ütles COI. Komisjonil on kindlaid tõendeid, et Süüria lennukid viskasid Alepposse mürgiseid tööstuskemikaale, seal hulgas kloori, kuid ei ole andmeid, et venelased oleksid kasutanud keemiarelvi, öeldi raportis.

Õhurünnakutes said pihta haiglad, turud ja elumajad. Uurijad said ka tõendeid, et Süüria õhujõud tegid septembris sihiliku rünnaku humanitaarabikonvoile Aleppo provintsis, tappes vähemalt kümme abitöötajat.

"Süüria õhujõud võtsid Aleppo maapiirkonnas sihikule humanitaarabikonvoi," ütles komisjon 19. septembril Urem al-Kubras toimunud rünnakule viidates ning lisas, et see tehti abi hävitamiseks ning oli põhjalikult planeeritud ja külmavereliselt läbi viidud.

President Bashar al-Assadi valitsus on seni ägedalt eitanud õhurünnakut Urem al-Kubras ja detsembris oli üks teine ÜRO juurdlus jõudnud järeldusele, et süüdlast ei ole võimalik tuvastada.

COI jõudis aga satelliidipilte, kohtumeditsiiniandmeid ja muud materjali uurides järeldusele, et humanitaarabikonvoid ründasid Süüria režiimi õhujõud.

Süüria COI moodustati 2011. aastal kodusõja kõige tõsisemate kuritegude uurimiseks. Oktoobris tehti talle ülesandeks uurida Aleppo pärast peetud lahinguid, milles hukkus üle 310 000 inimese.