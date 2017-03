Moskva: Lääs ei märganud keemiarelvade kasutamist Mosulis

(Foto: Zakariya al-Kafi/AFP/Scanpix)

"Eriti kummaline on "ükskõikne" suhtumine Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) poolt. Nad ei ole püüdnud saata oma eksperte tragöödia asukohta ega mõistnud seda hukka," ütles Konašenkov.

Samuti kritiseeris Konašenkov OPCW-d suutmatuses analüüsida Vene ekspertide kogutud pinnaseproove Aleppost, kus väidetavalt on samuti keemiarelvi kasutatud.

OPCW on aga võtnud vastu aktivistide asitõendeid keemiarelvade kasutamise kohta Süüria valitsuse poolt, ütles Konašenkov.

Rahvusvaheline Punane Rist on varem väitnud, et ISIS on kasutanud Mosulis Iraagi sõdurite vastu keemiarelvi, mis on toonud kaasa ka tsiviilohvreid.

2016. aasta novembris teatas Vene kaitseministeerium asitõenditest mürgiste ainete kasutamise kohta Süüria Aleppo provintsis.

OPCW teatas 18. novembril, et ISIS-e džihadistid kasutasid Süürias ja Iraagis rünnakutes isevalmistatud sinepigaasi.

Jaanuaris teatasid Iraagi väed sinepigaasi leidmisest Mosulis.