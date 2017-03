ÜRO: Süüria rahukõneluste järgmine voor peetakse enne märtsi lõppu

Süüria Kõrge Läbirääkimiste Komitee (HNC) juht Nasr al-Hariri pressikonverentsil. (Foto: Philippe Desmazes/AFP/Scanpix)

"Kavatsen kutsuda Süüria läbirääkijad märtsis viiendaks vooruks tagasi siia," ütles de Mistura Šveitsi linnas pärast nädala kestnud neljanda läbirääkimisvooru lõppu.

Eriesindaja sõnul suudeti lõppenud voorus kokkuleppele jõuda Süüria jaoks "selges päevakorras". "Kõik on valmis. Vajame vaid kiirendit," ütles De Mistura.

Süüria opositsioon nimetas lõppenud vooru eelmisest positiivsemaks.

Valitsuse ja opositsiooni esindajad pidasid kõnelusi De Mistura vahendusel ning hoidusid otseläbirääkimistest.

Süürias kehtib alates 30. detsembrist ametlikult küll relvarahu, ent sõjategevus on mitmel pool riigis jätkunud. Süüria valitsus ja opositsioon peavad Venemaa, Türgi ja Iraani vahel paralleelläbirääkimisi ka Kasahstani pealinnas Astanas.

Reedel lõppenud kõnelustevoor oli Genfis esimene alates aprillist. Jaanuaris ja veebruaris pidasid osapooled kaks läbirääkimisvooru Astanas.

Sarnaselt eelmistele voorudele, keskenduti ka sel korral pea eranditult läbirääkimiste päevakorrale. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2254 järgi peaksid rahukõnelused keskenduma kolmele korvile: valitsemine, põhiseadus ja valimised.

Süüria režiim tegi suuri jõupingutusi terrorismivastase võitluse lisamiseks kõneluste päevakorda, ent opositsioon keeldus sellest. Opositsioon süüdistas režiimi kõneluste pidurdamises, et vältida poliitilise ülemineku teema käsitlemist.

"Me lõpetame selle vooru selge tulemuseta ... kuid ma võin öelda, et sedakorda oli see positiivsem," lausus opositsiooni Läbirääkimiste Ülemkomitee (HNC) delegatsiooni juht Nasr al-Hariri.

"Tegemist oli esimese korraga, kui me arutasime vastuvõetava sügavusega Süüria tulevikku ja poliitilist üleminekut," sõnas ta.

Režiim sarjas kõneluste vältel pidevalt "terroriste" HNC ridades ning opositsioon omakorda kurtis rahu jaoks vajaliku partneri puudumise üle.

De Mistura hinnangul ei ole otsekõnelused praegu tõenäolised. Samas hoidis ta reedesel pressikonverentsil käes eelmisel neljapäeval kõneluste avatseremoonial tehtud fotot. Tegemist oli ainsa korraga, kui vastaspoolte läbirääkimisdelegatsioonid kogunesid samasse ruumi.

"See pilt on palju enam kui ikooniline. See on väga sümboolne. See on väga tähtis moment," lausus erisaadik. "Murti psühholoogiline barjäär."

De Mistura sõnul on Süürias endiselt inimesi, kes usuvad konflikti sõjalisse lahendamisse. "See on fantaasia," ütles ta ja lisas, et konflikti on võimalik lahendada vaid Süüria rahva õiguspäraseid püüdlusi rahuldava poliitilise lahenduse teel.

2011. aasta märtsis Süüria presidendi Bashar al-Assadi vastaste protestidega alanud Süüria konfliktil algab 15. märtsil seitsmes aasta.

Alates konflikti puhkemisest on Süürias surma saanud üle 310 000 inimese, riigist on põgenenud mitu miljonit inimest.