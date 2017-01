Obama: üleminekuperiood on olnud ebatavaline

Donald Trump ja Barack Obama Valges Majas. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Scanpix)

USA president Barack Obama tunnistas reedel avaldatud usutluses, et uueks riigipeaks valitud Donald Trumpi ametisseastumisele eelnenud üleminekuperiood on olnud ebatavaline.

Obama hoiatas usutluses telekanali CBS saatele "60 minutit", millest katkendeid reedel avaldati, et miljardärist ärimehe "improviseeriv" stiil ei pruugi päris hästi presidendiametisse sobida.

"See on ebatavaline," ütles ta pühapäeval linastuvas intervjuus vastuseks küsimusele üleminekuperioodi kohta.

"Ma kahtlustan, et valitud president nõustuks sellega. Noh, ta oli ju ka ebakonventsionaalne kandidaat."

Obama arvates paneb töö Valges Majas Trumpi hooletu juhtimisstiili proovile. "See on katsumus talle ja inimestele, kelle ta on valinud oma nägemust ellu viima."

"Ma ei alahinda teda, sest temast saab Ühendriikide 45. president," lisas Obama.

Lahkuva presidendi sõnul soovitab ta Trumpil ning tema vabariiklastest toetajatel kongressis ja kogu riigis hoolitseda selle eest, et teatud kindlakskujunenud normid ja "institutsionaalsed traditsioonid" jääksid ka edaspidi kehtima, sest "nad ei ole olemas ilmaaegu".