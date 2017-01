Floridas toimus lennujaamas tulistamine, mitu inimest sai surma

(Foto: CBS4)

Floridas toimus Fort lauderdale lennujaamas tulistamine, politsei kinnitusel sai mitu inimest surma. Kahtlusalune on vahi all.

Kohalikud telejaamad teatasid, et vähemalt üheksa inimest said vigastada ja üks surma, vahendasid Reuters ja BBC.

Kuigi politsei ohvrite täpset arvu veel ei kinnitanud, ütles Browardi maakonna politseijaoskonna pressiesindaja, et surma sai "mitu inimest". Kahtlusalune on tema sõnul vahi alla võetud.

USA Today andmetel oli kurjategijaid üks.

MSNBC teatas politseiallikatele viidates, et kokku tulistati üheksat inimest ning neist kolm said surma.

Endine Valge Maja pressisekretär Ari Fleischer kirjutas Twitteris tulistamisest Twitteris: "Ma olen Lauderdale'i lennujaamas. Oli tulistamine. Kõik jooksevad."

Hiljem märkis ta, et nüüdseks on olukord rahunenud, kuid politsei ei lase kedagi lennujaamast välja. "Vähemalt sellelt alalt, kus mina olen", ütles ta.

Lennujaam kinnitas "kestvat juhtumit" terminal 2 pagasialal.

Sajad inimesed seisid maandumisrajal ning politsei- ja kiirabiautod kiirustasid sündmuskohale.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) January 6, 2017

All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) January 6, 2017

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017