Floridas toimus lennujaamas tulistamine, viis inimest sai surma

Floridas toimus Fort Lauderdale lennujaamas tulistamine, politsei kinnitusel sai viis inimest surma. Kahtlusalune on vahi all.

Tulistamine leidis aset terminal 2 pagasi kättesaamise alal kohaliku aja järgi veidi enne kella 13, vahendasid Reuters ja BBC.

Esialgu teatas politsei, et surma sai "mitu inimest", kuid hiljem kinnitas Browardi maakonna politseijaoskond Twitteris, et surma sai viis ja vigastada kaheksa inimest.

Browardi linnapea Barbara Sharief ütles USA meediale, et vigastada sai 13 inimest, kes on viidud kohalikesse haiglatesse.

Kahtlusalune on politsei kinnitusel vahi alla võetud.

USA Today andmetel oli kurjategijaid üks.

Pealtnägijate sõnul oli tulistaja 20. eluaastates mees, kellel oli seljas Star Warsi T-särk. Pealtnägijate sõnul tulistas politsei meest, kui viimane üritas oma relva laadida.

Florida senaator Bill Nelson ütles USA meediale, et kurjategija on tuvastatud. Tema nimi on senaatori sõnul Esteban Santiago, kuid politsei ei ole seda kinnitanud. Nelsoni sõnul oli mehel kaasas USA sõjaväe isikutunnistus.

Ligi kaks tundi pärast tulistamist oli näha, kuidas politsei käeraudades meest lennujaamast minema eskortis.

Endine Valge Maja pressisekretär Ari Fleischer kirjutas tulistamisest Twitteris: "Ma olen Lauderdale'i lennujaamas. Oli tulistamine. Kõik jooksevad."

Hiljem märkis ta, et olukord on rahunenud, kuid politsei ei lase kedagi lennujaamast välja. "Vähemalt sellelt alalt, kus mina olen", ütles ta.

Sajad inimesed seisid maandumisrajal ning politsei- ja kiirabiautod kiirustasid sündmuskohale.

Lennuliiklus peatati ajutiselt.

