ERR Moskvas | Putin: Venemaa on igast agressorist tugevam

Venemaa president Vladimir Putin ütles aastalõpu pressikonverentsil, et Venemaa on tugevam kõigist võimalikest ründajatest.

Putin rääkis ligi nelja tunni jooksul peamiselt Venemaa siseteemadel. Välisküsimustest pälvisid enim tähelepanu suhted USA-ga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

President eitas taas, et Venemaa sekkus USA presidendivalimistesse. Vastuseks USA järgmise presidendi Donald Trumpi neljapäevasele teatele, et USA kavatseb tema juhtimisel tugevdada oma tuumajõude, ütles Putin, et ka Venemaa kaasajastab oma tuumaarsenali, kuid ei allu provokatsioonidele alustada uut võidurelvastumist.

"Jah, loomulikult, seal on rakette ja allveelaevu ja lennukikandjaid rohkem. Me ei vaidle selle üle. Ütleme aga, et oleme tugevam ükskõik millisest agressorist. Kes on "agressor"? Ta on see, kes võib potentsiaalselt rünnata Vene Föderatsiooni. Me oleme igast võimalikust ründajast tugevamad, seda võin korrata," kõneles ta.

Kõneks olid ka Ukraina ja Süüria kriisid. Putin ei öelnud taas midagi uut - mõlemas kriisis soovib Moskva rahumeelset lahendust. Operatsioon Aleppos, mida Lääs näeb Venemaa osalusel toimunud sõjakuriteona, läheb tema sõnul aga ajalukku kui maailma suurim humanitaaroperatsioon.

"See oli suurim - tahan seda rõhutada, et kõik kuuleksid - see oli kaasaegse maailma suurim rahvusvaheline humanitaaroperatsioon. Seda ei oleks saanud läbi viia ilma Türgi juhtkonna aktiivse panuseta - Türgi presidendi, Iraani presidendi ja kogu Iraani juhtkonna -, ja meie kõige aktiivsema osaluseta," ütles Putin.

Putini sõnul on Venemaa nõus taasavama oma toiduainete turu Euroopa tootjatele kohe, kui Euroopa ka omalt poolt head tahet näitab.

"Oleme hea meelega nõus kõigi vahetustega - kuigi Venemaa põllumajandustootjad ei soovi, et seda teeksime -, kuid seda juhul, kui meie partnerid, sealhulgas Euroopa partnerid, tühistavad Venemaa-vastased sanktsioonid," sõnas president.

Küsimustele kas ta kavatseb uuesti Venemaa presidendiks kandideerida, Putin otseselt midagi ei vastanud, öeldes, et selleks ei ole veel aeg.