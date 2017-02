Fillon: miski ei peata mind presidendiks kandideerimast

Presidendikandidaat Francois Fillon. (Foto: Witt/SIPA/Scanpix)

"Isegi kui minu suhtes algatatakse uurimine, ei peata mind miski," kinnitas Fillon telekanalile RTL, vahendas Politico.

Ajalehele Le Figaro antud intervjuus ütles presidendikandidaat, et kavatseb nüüd kindlamini kui varem viia ellu Prantsusmaa moderniseerimise ja paremaks muutmise projekti.

Fillon ja tema abikaasa Penelope on uurimise all seoses andmetega, et naisele maksti aastate vältel rohkem kui miljon eurot riigi raha töö eest Filloni assistendina parlamendis, ehkki ta seda tegelikult ei teinud.

Fillon on varem öelnud, et kui Penelopegate'i asjus algatatakse ametlik uurimine, loobub ta kandideerimisest. Finantspettuste amet teatas aga neljapäeval, et asitõenditest lähtudes ei saa uurimist lõpetada.

See tähendab, et kui uurijatel on piisavalt tõendeid, võivad nad juhtumi anda edasi eeluurimiskohtunikule, kes saab algatada ametliku uurimise.

Fillon süüdistab meediat lintšimises ja väidab, et tegu on president Francois Hollande'i sotsialistide valitsuse korraldatud vandenõuga, et tema kampaaniat põhja lasta. Filloni advokaatide sõnul viiakse uurimist läbi prokuratuuri pädevusreegleid ja võimude lahususe printsiipi eirates.