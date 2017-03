Soome parlamendis arutleti rahvusringhäälingu seadusemuudatuse üle, nõukogu on saamas tugevamat rolli

Soome rahvusringhääling Yle. (Foto: Jyrki Lyytikkä/Yle)

Valitsuse poolt esitatud seadusemuudatuse kohaselt tugevdatakse Soome rahvusringhäälingu (Yle) nõukogu rolli nii, et edaspidi otsustab Yle strateegia üle nõukogu. Lisaks seatakse sisse kord, mille kohaselt korraldatakse meediaekspertide kuulamisi regulaarselt, vahendas Yle.

Yle tulevikku ja rahastamist analüüsinud parlamendi töörühm leidis juba eelmise aasta juunis, et Yle senist rahastamissüsteemi pole vaja muuta. Otsus tähendab ka seda, et praeguse seisuga jääb püsima ka nn Yle maks ehk maksukohuslastelt kasseeritav maks rahvusringhäälingu rahastamiseks.

Töörühma esimees, koonderakondlane Arto Satonen ütles neljapäeval, et seadusemuudatuses rõhutakse sellele, et Yle strateegiat kokku pannes on vaja võtta kuulda rahva tahet.

"Nõukogu rolli kindlustamine rõhutab seda, et Yle on Soome rahva ühtne raadio, mille kulud tasutakse kodanike poolt Yle-maksu kaudu ja mille strateegia üle otsustamine kuulub neile, kes on valimistega saanud rahvalt oma volitused," selgitas ta oma seisukohta.

Satonen toonitas, et viimasel ajal avalikkuse tähelepanu pälvinud peaminister Juha Sipilät ja ringhäälingut puudutav skandaal seadusemuudatuse puhul mingit rolli ei mängi. "On antud mõista, justkui mõjutaks seadusemuudatus Yle sõltumatust. Tuleb täiesti selgelt tõdeda, et nendel kahel ajsal olema omavahel mingit seost. Strateegia üle otsustades ei anta ajakirjanduslikke suuniseid, neid tehakse ainult maja sees."

Yle nõukogu esimees Kimmo Kivelä, kes kuulub Põlissoomlaste parteisse, pidas oluliseks seda, et nõukogu ei mõjuta ka edaspidi Yle ajakirjanduslikku sisu. "On äärmiselt oluline asi, et nõukogu ja ajakirjandusliku tegevuse vahel on tingimusteta tulemüür. Nõukogu ülesanne on seda tulemüüri püsti hoida," lausus ta.

Yle parlamendi töörühma liige, teravate ütluste poolest tuntud Teuvo Hakkarainen (Põlissoomlased) lisas, et temal tuli töörühma järeldustega vastumeelselt leppida.

"Yle on nagu laiuss vana inimese organismis, ta õgib oma toitja lõpuks surnuks. Tänapäeval tuleb informatsiooni igalt poolt, nii sotsiaalmeediast kui ka erameediast, Yle on sünnitatud siis, kui sellist asja ei olnud. Yle jaoks võiks teha sellise süsteemi, et see, kes seda tahab, see maksab, et see ei läheks otse maksumaksja taskust," rääkis ta.

Sotsiaaldemokraat Maria Tolppanen väljendas aga imestust Hakkaraineni ettepaneku üle, justkui võiks sotsiaalmeedia rahvusringhäälingut asendada. Tolppanen tegi omakorda ettepaneku, et Yle-maksu võiks hoopis tõsta.