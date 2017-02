Trump kinnitas Türgi ja Hispaania liidrile pühendumust NATO-le

USA president Donald Trump telefoniga rääkimas. (Foto: Reuters/Scanpix)

USA president lubas Türgi presidendile ja Hispaania peaministrile teisipäeval eraldi telefonikõnedes, et Ühendriigid on NATO-le jätkuvalt pühendunud, teatas Valge Maja kolmapäeval.

USA president Donald Trump rääkis oma Türgi ametivennale Recep Tayyip Erdoğanile "lähedasest ja pikaajalisest suhtest Ühendriikide ja Türgi vahel ning nende ühisest pühendumusest võitlusele terrorismi ja kõigi selle vormide vastu", edastas Valge Maja.

"President Trump kinnitas USA toetust Türgile kui strateegilisele partnerile ja NATO-liitlasele ning tervitas Türgi panust ISIS-e-vastases kampaanias," lisati teates, viidates äärmusrühmitusele Islamiriik.

Trump vestles ka Hispaania peaministri Mariano Rajoyga, et "kinnitada tugevat kahepoolset partnerlust paljudes ühishuvides", öeldi Valge Maja teates.

"President Trump kinnitas (Rajoyle) USA pühendumust NATO-le ning rõhutas, kui tähtis on see, et kõik NATO liitlasriigid jagaksid kaitsekulutuste koormat."

President ja peaminister arutasid ka "ühisprioriteete, kaasa arvatud püüdlusi kõrvaldada ISIS", öeldi avalduses. "Liidrid leppisid kokku lähedase julgeoleku-, majandus- ja terrorismivastase võitluse koostöö jätkamises."

Tegemist oli esimese korraga, kui Erdoğan ja Rajoy vestlesid Trumpiga pärast viimase ametissevannutamist 20. jaanuaril.

USA president kohtub NATO teiste liikmesriikide juhtidega mais. Suure osa NATO kaitsekulutustest kannab USA ning Trump on varasemalt korduvalt ärgitanud teisi riike suurendama oma panust.

Euroopa liidritele tekitab muret Trumpi NATO-suunaline kriitika. Riigipea on nimetanud Atlandi-ülest sõjalist allianssi "iganenuks" ajal, mil liidust on kujunenud peamine sõjaline kaitseliin Venemaa agressiooni vastu.

Trump astus ametisse ajal, mil USA-Vene suhted on madalseisus. Ameerika luureametid süüdistavad Kremlit USA Demokraatliku Partei e-kirjadesse häkkimises novembris toimunud presidendivalimiste ajal.

Türgi allikad: CIA juht külastab 9. veebruaril Ankarat

USA luure keskagentuuri (CIA) juht Mike Pompeo külastab neljapäeval julgeolekuküsimuste arutamiseks Türgit, ütlesid allikad Türgi presidendi kantseleist kolmapäeval.

Allikate sõnul leppisid visiidis teisipäeval kokku USA president Trump ja Türgi riigipea Erdoğan.

Ametnikud ütlesid, et Pompeo kavatseb muu hulgas arutada Süürias tegutsevate kurdi võitlejate küsimust. Ankara peab viimaseid terroristideks, sest Türgi hinnangul on nad seotud keelustatud Kurdistani Töölisparteiga (PKK).

Ankara nõuab Washingtonilt, et see lõpetaks Süüria kurdide rühmituste toetamise ning annaks välja USA-s eksiilis elava islamivaimuliku Fethullah Güleni, keda Türgi süüdistab mullu toimunud riigipöördekatse korraldamises.

Türgi uudisteagentuuri Anadolu andmeil olid Trump ja Erdoğan ühel meelel vajaduses tegutseda ühiselt äärmusrühmituse ISIS vastu Süürias Al-Babi ja Raqqa linnas. Al-Bab on hetkel Türgi ja Süüria üksuste piiramisrõngas, Raqqa on ISIS-e peamine kants Süürias.

Pompeo visiit toimub ajal, mil Trumpi administratsioon vaatab üle IS-i-vastast strateegiat.

President andis 28. jaanuaril kindralitele ülesandeks vaadata strateegia 30 päeva jooksul üle. Esmaspäeval külastas ta USA keskväejuhatust ning tõotas seljatada "islamiäärmusliku terrorismi", kuid ei täpsustanud kavandatava strateegia üksikasju.

Senistel andmetel otsustas Trump kõrvale panna USA endise presidendi Barack Obama kava hõivata Raqqa kurdi üksuste toel ning kaalub tihedamat koostööd Süüria režiimi liitlase Venemaaga. Türgi sooritab Süürias õhulööke koostöös Moskvaga.