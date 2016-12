Trumpi sõnul peab USA laiendama oma tuumavõimekust

Trump ütles, et "USA peab astuma sellise sammu seniks, kuni maailm tuleb tuumarelvade suhtes mõistusele", vahendas BBC.

Trump teatas sellest mõni tund pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin ütles, et Venemaa peaks tugevdama oma tuumavõimekust.

Pressiesindaja Jason Miller selgitas hiljem, et Trump viitas oma teatega vajadusele vältida tuumarelvade levimist ebastabiilsetesse riikidesse või terroristlike rühmituste kätte.

"Presidendiks valitud Trump viitas tuumarelvade leviku ohule ja vajadusele nende levikut vältida - eelkõige terroristlike organisatsioonide ning ebastabiilsete režiimide kätte," ütles Miller.

USA relvakontrolli assotsiatsiooni andmetel on USA-l 7100 tuumarelva, Venemaal 7300.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes