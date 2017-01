Netanyahu peab Mehhiko piirile müüri ehitamist Trumpi suurepäraseks ideeks

"President Trump on õigel teel. Mina ehitasin müüri Israeli lõunapiirile. See peatas illegaalse immigratsiooni. Suurepärane idee," kirjutas Netanyahu sotsiaalmeedias.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸