Mihkelsoni hinnangul toimub Trumpi ja Putini kohtumine esimesel poolaastal

Marko Mihkelson. (Foto: ERR)

USA-s Donald Trumpi inauguratsioonil käinud riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (IRL) ütles, et kõige tõsisem küsimus, mida kongress Trumpi puhul tähelepanelikult jälgib, on tema kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Tema hinnangul toimub kohtumine käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul.

Mihkelson rääkis "Ringvaates", et USA-s olles kohtus ka ka kolleegidega kongressist, kes kinnitasid taaskord, et seisavad tugevalt NATO ja Eesti julgeolekuhuvide eest.

Huvitavam kohtumine oli Mihkelsoni sõnul teisipäeval ühe president Trumpi administratsiooni välis- ja julgeolekupoliitika kujunemisega kursis oleva inimesega, kes muu hulgas aitas välisministriks saaval Rex Tillersonil valmistuda kuulamiseks senatis. Kellega tegemist oli, Mihkelson öelda ei soovinud, kuna ta kandideerib USA välisministeeriumis üsna kõrgele positsioonile.

"See oli huvitav kohtumine. Ta avas mõnes mõttes oma nurga alt seda, mida Trump inauguratsiooni kõnes ütles, kuidas seda mõista ja millised võiks olla käigud või teemad, mille poole Trumpi administratsioon välispoliitiliselt liikuma hakkab," rääkis Mihkelson.

"Aga võib-olla üks teema, millele ka temal täpset vastust ei olnud, on see, millise valiku teeb Trump suhetes Venemaaga. Seal on võimalik ette näha erinevaid arenguid, aga mis kõige olulisem - taas tuli kinnitus, et liitlassuhted, ka meie kahepoolsed suhted USA-ga sellest kannatada ei saa," lisas ta.

Mihkelsoni hinnangul on kõige tõsisem küsimus, mida kongressis tähelepanelikult jälgitakse, see, milline on Trumpi päevakord, kui ta kohtub Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. "Sest kõigil kuulamistel - nii James Mattise kaitseministriks määramisel kui ka Tillersoni kuulamisel - olid enamik küsimusi USA suhetest Venemaaga ja Venemaa agressiivsest tegevusest oma naabrite suunal," märkis Mihkelson.

Tema usub, et Trumpi ja Putini kohtumine võib leida aset esimese poolaasta jooksul.

"Esimene rahvusvaheline kohtumine on Trumpil reedel, kui teda külastab Briti peaminister Theresa May. Milline saab olema tema esimene visiit? Arvatakse, et võib-olla ehk Kanadasse või Mehhikosse nagu tavapäraselt. Siis me teame, et kevadel on Itaalias toimumas G7 tippkohtumine ja plaanitakse ka lühikest NATO tippkohtumist. Usun, et diplomaatilist tulevärki tuleb esimesel poolaastal päris palju," lisas ta.

Mihkelson ütles, et need inimesed, kes hakkavad USA välispoliitika valdkonnas tööle, on professionaalid ning annavad kindlasti edasi sellist nõu, mis vastavad ka Eesti ootustele.

"Selles osas, kes hakkavad professionaalidena tööle ja need nimed, kes võiksid tõusta asevälisministriteks, ka asekaitseministriteks tipptasandil, on kõik professionaalid ja ka meile üsna hästi teada ning kindlasti sealt liigub ülespoole selline nõu nagu on meie ootused," rääkis Mihkelson.

"Aga senini, ka inauguratsiooni kõne ei pühendanud nii palju tähelepanu rahvusvahelistele küsimustele ning Trump pole ka praegu piisavalt palju rääkinud sellest, mis puudutab näiteks NATO tulevikku, üldse USA liidrirolli vabas maailmas. Aga seda me just kõik ootame, sest see on taganud viimastel aastakümnetel rahu ja stabiilsuse," lisas ta.