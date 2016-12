Fotod: Saksamaal evakueeriti maailmasõjaaegse pommi teisaldamise ajaks kümned tuhanded inimesed

Saksamaal Augsburgi linnas evakueeriti üle 50 000 inimese selleks, et teisaldada ja teha kahjutuks piirkonnast leitud Teise maailmasõja aegne pomm.

Tegemist on riigi suurima lõhkemata pommi pärast korraldatud evakuatsioonioperatsiooniga pärast sõda, vahendas BBC.

1,8-tonnine Briti lõhkekeha arvatakse pärinevat 1944. aasta õhurünnakust, milles hävis Augsburgi vanalinn.

Pomm leiti ehitustööde käigus.

Politsei ei oska prognoosida, kui kaua pommi teisaldamise operatsioon võib kesta.

BBC ajakirjaniku Mike Sandersi sõnul ei taha linnavõimud riske võtta ning evakueerivad kõik inimesed pommist 1,5 kilomeetri raadiuses.

Võimud on kindlad, et enamik inimesi, keda evakuatsioon puudutab, saavad olla oma sõprade või pere juures, kuid abivajajate jaoks on avatud ka koolid ja spordihallid.