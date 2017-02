ÜRO eriesindaja Süüria kõnelustelt läbimurret ei usu

ÜRO Süüria erisaadik Staffan de Mistura. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix)

Samas loodab ta, et see on algus reale läbirääkimiste voorudele, mille eesmärk on jõuda poliitilise kokkuleppeni, vahendas Reuters.

"Meil ei ole üleliigseid ootusi, kui aus olla," ütles de Mistura pressikonverentsil.

Ta loodab, et kumbki osapool ei püüa kõnelusi teineteise provotseerimisega katkestada. "Ma arvan, et see on vaeva väärt. Me proovime seda tõsiselt," lisas ta.

Genfi kõnelused keskenduvad poliitikale. De Mistura sõnul ootab ta, et Venemaa, Türgi ja Iraani vahendatud Astana kõnelused tegelevad relvarahu ja sellega seotud humanitaarküsimuste, sealhulgas vangide küsimusega.

De Mistura keeldus arutamast Genfi kõneluste formaati. Tema sõnul algavad need neljapäeval kahepoolsete kohtumistega, kuid ta ei selgitanud, mis tema eesmärgid algavaks vooruks on.