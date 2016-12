Putin soovis Venemaa rahvale uueks aastaks tervist ja edu

Venemaa president Vladimir Putin. (Foto: EPA/Alexei Druzhinin)

Vene president Vladimir Putin õnnitles kolmapäeval Venemaa rahvast saabuva uue aasta puhul, soovis neile tervist ja edu, kuid muutis formaati tavapärasel Kremli vastuvõtul, kus see õnnitlus kõlas.

"Te teate, mis meil juhtus, see hiljutine õnnetus. Seepärast tahan muuta tavapärase uue aasta vastuvõtu formaati, et sel oleks töine iseloom," ütles riigipea.

"Arutasime äsja julgeolekunõukogu ametivendadega, mida me sel aastal ära tegime ja mis veel ees seisab. Sellega seoses muutsin oma esinemise formaati," ütles Putin.

"Ainus, mida tahaks rõhutada - et tegime pingeliselt tööd ja töötasime edukalt. Julgeolekunõukogus rääkisime äsja, et lõppev aasta oli sotsiaalmajanduslike küsimuste lahendamise osas isegi keerulisem kui mullune, 2015.," jätkas ta.

"Meie majanduse jaoks tähtis näitaja on nafta hind. 2015. aastal oli see 51 dollarit, tänavu 40, tulemus on tänavu aga palju parem kui 2015. aastal," rõhutas ta.

President märkis, et "keegi ei suuda meile tekitada muresid, mida me ületada ei suudaks, peaasi, et me töötame edukalt ja teeme seda".

Putin lisas, et edu on suuresti vastuvõtul osalevate juhtide ning nende alluvate ja juhtimismeeskondade teene, "ja kindlasti kogu meie rahva tulemus."

President tõstis klaasi Venemaa ja selle rahva terviseks ning soovis edu eeloleval aastal.